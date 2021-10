Maria Cândida lembra entrevista com Richard Gere e diz que ator flertou com ela em hotel

A apresentadora e jornalista brasileira Maria Cândida, de 50 anos, comentou ao podcast Inteligência Ltda. sobre uma entrevista com o ator Richard Gere, de 72 anos, na qual "ficou mexida" ao conversar com o galã.

A conversa aconteceu em 2004, na época do filme 'Dança Comigo?', que tinha as atrizes Jennifer Lopez e Susan Sarandon no elenco. Na ocasião, os dois se encontram em Los Angeles, nos EUA, para falar sobre o lançamento.

"A gente estava no quarto escolhido para o ser o lugar da entrevista. Ele passou o tempo todo tocando na minha mão. Fiquei como uma boba", contou Maria. Segundo ela, foi esse o momento em que se sentiu nervosa pela interação.

"Eu já tinha entrevistado o Brad Pitt, o Matt Damon, o Keanu Reeves, mas o Richard mexeu comigo. Ele é muito inteligente e charmoso", relembrou.

Após a entrevista, ela explicou que Gere deixou o quarto e a procurou pelas imediações do hotel, mas o desfecho não foi romântico.

"Ele saiu e me procurou no hotel, me buscando no corredor. Não tive reação. Eu também estava casada na época, mas hoje eu faria diferente. Eu podia ter entregue um cartão, marcado para depois. Nunca mais o vi", lamentou.

Enquanto isso, em relação a alguns outros atores a impressão foi bem diferente. Com Keanu Reeves, por exemplo, ela conta que a experiência não foi das melhores.

"Ele não é simpático, e estava dando a entrevista por obrigação, sem disfarçar. Ele é muito na dele, introspectivo.", disse. Já Will Smith, também foi outra sensação. "Keanu não é o Will Smith, que chega dando um show e dá respostas maravilhosas", finalizou.