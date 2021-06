'No Limite' estreia quadro com melhores momentos comandado pelo humorista Rafael Infante

O programa "No Limite" estreará nesta terça-feira (22) um quadro com os melhores momentos desta edição. O "Sem Limites" será comandado pelo humorista Rafael Infante, que fará comentários irreverentes sobre as cenas que serão exibidas na atração (veja entrevista abaixo e saiba detalhes).

Em comunicado oficial, a TV Globo informou que os assuntos que mais bombaram nas redes sociais e os melhores vídeos também viram pauta no #SemLimites, em trechos ao longo do programa.

De acordo com Rafael Infante, a ideia é trazer um olhar novo para o reality show, que é um formato de sucesso e tem uma dinâmica já conhecida.

Rafael Infante Humorista Fazemos a seleção dos melhores vídeos, os que mais combinam com a edição, com olhar aguçado para o que pode render bons papos. Também acompanhamos o que o pessoal da internet falou, o que está engajando, e vamos tendo ideias a partir daí

Confira entrevista com Rafael Infante

Como você definiria o quadro "Sem Limites"?

É um quadro "Sem Limites", aberto para perceber tudo o que a gente não percebe normalmente. A ideia é trazer um olhar novo para o programa, que é um formato de sucesso e tem uma dinâmica já conhecida.

Como são escolhidos os memes e vídeos para o quadro?

Fazemos a seleção dos melhores vídeos, os que mais combinam com a edição, com olhar aguçado para o que pode render bons papos. Também acompanhamos o que o pessoal da internet falou, o que está engajando, e vamos tendo ideias a partir daí.

O reality é uma das maiores paixões do brasileiro. Você também é desses que assiste todos? Já estava acompanhando o No Limite nas redes sociais?

Sim, eu gosto muito. E vejo um sucesso ainda maior para o formato no futuro. O No Limite é muito legal porque além das provas, tem também o momento de convivência nessas condições tão difíceis. Eu sempre acompanho a repercussão nas redes, ainda mais agora trabalhando com isso. Mas também é quase inevitável. As redes sociais hoje em dia são, em grande parte, repercussão de realities (risos).

Encararia um reality como o No Limite? Qual seria seu ponto forte?

Uma coisa é você se imaginar em um reality e outra é lá na hora, vivendo aquilo realmente. Ainda mais o 'No Limite', que tem provas muito físicas e intensas. Os participantes são verdadeiros guerreiros. Acho que meu ponto forte seria mais a convivência. Eu gosto dessa parte mais psicológica, de interagir e conhecer gente.

Comeria olho de cabra (risos)?

Eu não tenho muita frescura com comida, gosto de experimentar. Olho de cabra é forte pra caramba, né? Mas acho que engolindo tudo de uma vez, acho que vai (risos).

Mudança nas tribos

Nesta terça, o 'No Limite' guarda ainda mais surpresas. Logo na primeira prova da noite, a Carcará precisará, em uma votação aberta, eleger um dos seus competidores para "mudar de time".

O participante escolhido passará a competir pela tribo adversária e a conviver no outro acampamento. Quem será o escolhido: Paula, Elana, Íris, Zulu ou Gui Napolitano?

Depois do último episódio, com a eliminação de Gleici, os calangos contam apenas com Kaysar, Carol Peixinho e Jéssica.

Apesar de pequeno, o grupo aposta em uma boa convivência para se manter unido e garantir mais vitórias - além, é claro, da tradição de comer cactos e da leitura da borra de café.

Por outro lado, a Carcará mostrou que tem muita força e muita garra. A tribo chega motivada nesta semana após três vitórias consecutivas em provas nos últimos programas.