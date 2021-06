Globo diz que "No Limite" é sucesso e já planeja nova temporada

A TV Globo disse que planeja nova temporada do “No Limite” diante da alta audiência da edição 2021 do reality show, que tem 45 milhões de telespectadores por semana. Diante de especulações sobre possível resultado negativo do programa, a emissora se manifestou garantindo uma nova edição.

“O 'No Limite' é um dos maiores sucessos do ano na grade da TV Globo. O reality tem desempenho de audiência acima da média do horário, é visto por 45 milhões de pessoas por semana e gera enorme engajamento nas redes sociais”, disse.

“É por essas razões, inclusive, que a TV Globo já planeja a próxima temporada do 'No Limite'”, enfatizou.

A colunista Carla Bittencourt, do Metrópoles, noticiou que a emissora já teria comunicado aos atuais patrocinadores do programa que pretende dar um tempo no formato. Dessa forma, a realização de mais uma edição, no ano que vem, não seria uma certeza.