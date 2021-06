Paula Amorim, do No Limite, fica noiva de ex-BBB

Paula Amorim, 32, anunciou na última segunda-feira (14) que ficou noiva de Breno Simões, 33. Os dois se conheceram durante participação no BBB 18 (TV Globo) e estão juntos desde então.

"Ele é perfeito para mim", afirmou a noiva nas redes sociais. "Me emocionou, se emocionou, eu disse sim e diria mil vezes! Amo você, Breno Simões. Para sempre!"

Atualmente, Paula é uma das participantes do reality show No Limite, que tem todo o elenco formado por ex-BBBs. Ela está no time Carcará e uma das favoritas ao prêmio de R$ 500 mil.

Pedido surpresa

No entanto, as gravações do programa já se encerraram. Desse modo, ela pode encontrar tempo para viajar com Breno para Sorocaba (interior de São Paulo), onde o namorado havia preparado o pedido como uma surpresa para ela.

O nome da ex-BBB foi o primeiro confirmado para a atual edição do reality show No Limite. Ex-jogadora de vôlei, ela terminou o BBB 18 em quarto lugar.

Atualmente, ela trabalha como influenciadora digital e empresária. Já Breno, que ficou em 5º lugar, é arquiteto.