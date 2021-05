Gravações de 'No Limite' terminam, e participantes comemoram saída dos acampamentos

As gravações de 'No Limite' em Beberibe, litoral do Ceará, chegaram ao fim e, nesta quarta-feira (26) os participantes retornaram às redes sociais. "Sobrevivemos", comemorou Elana Valenaria em foto ao lado de Paula Amorim, companheirada da tribo Carcará.

Vencedor

Apesar do fim dos desafios e perrengues nos acampamentos, o vencedor do prêmio de R$ 500 mil só será conhecido em julho, em final ao vivo. A produção iniciou no dia 1º de maio.

Gleici Damasceno, Carol Peixinho, Bil (Arcrebiano) Araújo, André Martinelli e Kaysar Dadour, da tribo Calango publicaram uma série de vídeos nos seus perfis comemorando a volta para casa. Todos estavam com o visual bronzeado do sol cearense.

Iris Stefanelli, Paula Amorim, GuilhermeNapolitano, Elana Valenaria e Lucas Chumbo, da equipe Carcará, postaram registros no aeroporto durante o retorno para suas cidades.

Competição

Até o momento, três episódios do reality show foram exibidos. Já foram mostradas as eliminações de Mahmoud, Angélica e a mais recente, de Ariadna, nessa terça-feira (25).

Os competidores passavam por pelo menos duas provas diárias: uma para conseguir suprimentos privilegiados e a outra para ganha imunidade e escapar da votação no Portal da Eliminação.