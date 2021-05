Angélica é a 2ª eliminada de 'No Limite'; veja como foi o programa

A ex-BBB 15, Angélica, foi a segunda eliminada de "No Limite", em programa exibido na noite desta terça-feira (18). Ela foi a mais votada pelo próprio grupo, a equipe Calango, e deixou a disputa por R$ 500 mil na fictícia Praia Brava, no litoral do Ceará.

A primeira votação teve empate entre Angélica e Gleici, ambas com três votos. Os outros participantes tiveram de votar novamente, com Angélica sendo a escolhida para a eliminação.

Prova da Imunidade

O time Carcará venceu a Prova da Imunidade pela segunda vez seguida e se livrou da eliminação. Eles também ganharam um box de alimentos extra e um cooler de cerveja para comemorar a vitória.

Legenda: Calango perdeu a prova da imunidade pela segunda vez Foto: Reprodução/TV Globo

O grupo Calango começou uma vantagem, mas no meio da prova acabou perdendo fôlego e foi ultrapassado pelo time adversário, indo, assim, direto para o Portal da Eliminação pela segunda vez.

Dois integrantes de cada equipe ficaram amarrados em uma corda-guia e tinham de ser atravessados pelo resto das pessoas por um caminho com obstáculos, enquanto a corda era desenrolada.

Ao final, as participantes amarradas tiveram de se soltar completamente e derrubar duas caixas com pesos, para depois acertá-los em alvos de madeira.

Prova dos Privilégios

A tribo Carcará venceu a Prova dos Privilégios e ganhou uma caixa de suprimentos com café, leite, carne, feijão, grão-de-bico e lenços umedecidos.

Legenda: Equipes batalharam em uma prova que exigiu força e agilidade Foto: Reprodução/TV Globo

O jogo foi realizado em quatro etapas e envolveu carregamento de madeiras, montagem de pontes e terminou com um quebra-cabeça sendo montado. A equipe Carcará ficou na frente em boa parte da prova e venceu a dinâmica.

Perrengues

A edição mostrou uma noite de perrengues nos acampamentos dos participantes. Pelo segundo dia seguido, eles enfrentaram uma noite de forte chuva com vento forte e raios. A maioria dos competidores passou a noite em claro.

“Acho que eu nunca tive uma noite tão longa e tão ruim assim na minha vida”, definiu Carol Peixinho, ex-BBB 19. Íris Stefanelli comentou que pensou em desistir do reality show.

Durante a madrugada, a produção enviou ajuda para as equipes com casacos impermeáveis e cobertores aquecidos.