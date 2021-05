André Marques é picado por 'besouro do cão' em gravação do 'No Limite' no Ceará

André Marques, apresentador do reality show 'No Limite', foi picado por um inseto em Beberibe, no Ceará, e compartilhou o momento de forma divertida nas redes sociais. Ele e a equipe do programa tem passado temporada em solo cearense para as gravações.

"Alguém sabe que bicho é esse? Meio maribondo, meio besouro? Me picou", explicou André com imagens do inseto já morto em foto no stories do Instagram.

Com uma caixa de perguntas aberta, o apresentador deixou espaço para que os seguidores interagissem sobre a questão.

Legenda: André Marques compartilhou imagem do inseto logo após ser picado Foto: reprodução/Instagram

"Mais conhecido aqui no Ceará como besouro do cão. Isso dá até febre algumas vezes", disse um dos espectadores de André. Apesar disso, ele não compartilhou imagens de onde teria sido picado.

Perrengues na praia

Os perrengues vividos no Ceará para o 'No Limite', inclusive, já foram citados em tom de brincadeira por André pouco antes da estreia do reality show.

Durante entrevista coletiva, para a qual o Diário do Nordeste foi convidado, ele relatou a rotina intensa de trabalho em locações na praia e como o sol estava "castigando".

"Tenho usado protetor com fator 70 e 90, mas é um sol pra cada um! Passarinho aqui está voando com uma asa e se abanando com outra, mas a felicidade é acima de tudo nesse momento", falou aos risos.