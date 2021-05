'No Limite' começa com prova de suprimentos e privilégios na fictícia Praia Brava

A largada foi dada na 5ª temporada de "No Limite" e o primeiro programa, nesta terça-feira (11), já começou com prova realizada logo na chegada na fictícia Praia Brava, no litoral do Ceará. Já divididos nas equipes Carcará e Calango, os 16 participantes escalaram duna, cavaram areia e carregaram caixas pesadas na Prova de Suprimentos.

A equipe Carcará, apesar de ter iniciado a disputa em último, acabou acelerando o jogo nas últimas etapas e ganhou uma caixa extra e suprimentos para passar a primeira noite no acampamento, além de uma melhor localização para dormir.

“Estou muito sedentária. É bem complicado quando você não tem um preparo físico”, conta a carcará Ariadna, ex-BBB 11, que encontrou dificuldade para vencer as dunas e passou mal.

Veja as equipes de 'No Limite 2021'

Time Carcará

Iris Stefanelli

Viegas

Elana

Paula

Lucas Chumbo

Gui Napolitano

Ariadna

Marcelo Zulu

Time Calango

Jéssica

Carol Peixinho

Mahmoud

Gleici

Kaysar

Angélica

André

Arcrebiano

Prova dos Privilégios

No segundo dia do programa, os competidores disputaram a Prova dos Privilégios. Os participantes usaram troncos de madeira para movimentar uma jangada até o ponto final. Cada etapa deixava o itinerário mais pesado, com produtos sendo colocados em cima da embarcação.

O time Calango ganhou a prova, com Jéssica no comando. Arcrebiano, André e Kaysar garantiram a vitória da tribo, empurrando a jangada. “Peguei bem rápido a ideia de fazer o manuseio do barco e passei para eles, que não tinham entendido nada”, conta Jéssica.

Equipe vencedora ganhou comidas, equipamentos de sobrevivência, como iniciador de fogo, além de sacos de dormir e escoas de dente.