Quem deve vencer o 'No Limite' 2021? Vote na enquete

A nova edição do programa 'No Limite' estreia nesta terça-feira (11), com a promessa de colocar ex-BBBs para disputar o prêmio de R$ 500 mil em meio a adversidades. A cada semana, um participante sairá eliminado do reality show, mas as torcidas na Internet já saíram em defesa dos favoritos.

Entretanto, o formato do 'No Limite' é diferente. Se no BBB o público é soberano, nesse novo caso os próprios participantes devem definir quem segue no jogo a cada semana, impossibilitando a intervenção externa ou das torcidas.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste montou uma enquete especial para os leitores apostarem em quem deve ser o grande vencedor do programa. Já tem um palpite?

Vote: