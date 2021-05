Ana Clara apresentará o 'Bate-Papo No Limite' semanalmente com os eliminados do reality

A estreia da 5ª temporada de 'No Limite' nesta terça-feira (11) marca também o retorno da apresentadora Ana Clara ao mundo dos realities. Toda semana, a ruiva vai comandar o 'Bate Papo No Limite' com o eliminado da semana.

A repórter ficou de férias por poucos dias, após o fim dos trabalhos no Big Brother Brasil (BBB) 21. Nesta segunda-feira (10), ela brincou no Instagram por estar ociosa devido à agenda sem compromissos.

Nova oportunidade

"Estou muito animada. Acho que vai ser uma oportunidade muito legal de fazer um projeto novo. Fiquei muito feliz com a oportunidade", revelou a apresentadora em entrevista do Gshow. Ela estava apresentando o "Bate-Papo BBB" e o "Plantão BBB".

Além do Bate Papo, Ana Clara participa de live de aquecimento antes da estreia oficial do programa.

"Não sei se eu teria coragem de fazer o reality. Não sei mesmo. Mas no lugar deles, eu me concentraria muito em trabalhar meu psicológico. Acho que, independente do jogo, é ele que comanda mesmo até onde você vai", comenta a ruiva.

QUANDO ESTREIA 'NO LIMITE' 2021?

A estreia de 'No Limite 2021' acontece na próxima terça-feira, 11 de maio, após a novela "Império", na TV Globo, às 22h30. Programa vai ao ar semanalmente nas terças.

QUEM ESTÁ NO ELENCO DE 'NO LIMITE' 2021?

Todo o elenco do reality está confirmado e já se encontra em meio às gravações.

São eles: André (BBB13), Angélica (BBB15), Arcrebiano (BBB21), Ariadna (BBB11), Carol Peixinho (BBB19), Elana (BBB19), Gleici (BBB18), Gui Napolitano (BBB20), Iris Stefanelli (BBB7), Jéssica (BBB18), Kaysar (BBB18), Lucas Chumbo (BBB20), Mahmoud (BBB20), Marcelo Zulu (BBB4), Paula Amorim (BBB18) e Viegas (BBB18).

COMO SERÃO AS PROVAS?

O diretor do reality "No Limite", o Boninho, divulgou nomes das possíveis equipes que irão disputar a nova edição do programa em 2021. Os grupos foram nomeados por "calango" e "carcará", animais típicos da região Nordeste.

A dinâmica do programa consiste em duas equipes para competirem nas provas de sobrevivência e privilégios. O time que não vencer a Prova da Imunidade terá de votar entre si para eliminar alguém, de forma que o público não irá interferir em quem fica e quem sai. O grupo vencedor desta prova fica todo imune.