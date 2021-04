Participantes de 'No Limite' ganham equipes com nomes de 'calango' e 'carcará' em posts de Boninho

O diretor do reality "No Limite", o Boninho, divulgou nomes das possíveis equipes que irão disputar a nova edição do programa em 2021. Os grupos foram nomeados por "calango" e "carcará", animais típicos da região Nordeste.

A dinâmica do programa consiste em duas equipes para competirem nas provas de sobrevivência e privilégios. O time que não conseguir a imunidade terá que votar entre si para eliminar alguém, de forma que o público não irá interferir em quem fica e quem sai.





A edição 2021 do reality de sobrevivência deve ser gravado em praia do Ceará, assim como as edições anteriores, segundo revelou o site especializado em mídia, Meio&Mensagem.

O elenco, com 16 participantes, foi anunciado durante a programação da Globo na noite de domingo (25), e o programa tem estreia prevista para o próximo dia 11 de maio. Todos os convidados são ex-BBBs.

O que é calango?

Foto: Helene Santos/SVM

O termo "calango" é como é chamado algumas espécies de lagartos na região Nordeste. Geralmente, são animais da família dos teídeos ou da Tropiduridae, principalmente os de pequeno porte, Cnemidophorus, Tropidurus. Geralmente eles vivem no solo ou em pedreiras.

O que é carcará?

Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

O animal é uma ave de rapina fácil de ser reconhecida, seja pela vocalização ou simplesmente pela aparência. Ela apresenta penas negras na cabeça. Uma característica marcante é a cor alaranjada rente ao bico. A ave em quase todo o Brasil e pode ser avistado inclusive dentro de centros urbanos.