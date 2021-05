Gravações de 'No Limite' começam, e André Marques revela: 'recebo hoje o que gravar amanhã'

A estreia de 'No Limite' já tem data marcada para o dia 11 de maio e, mesmo com as gravações já iniciadas, o clima de mistério em relação ao reality show perdura. André Marques, apresentador do programa, contou em coletiva nesta segunda-feira (3) que nem ele possui todos os detalhes do que será visto pelos espectadores nas telinhas.

"Recebo o roteiro hoje do que vou gravar amanhã, e esse tipo de coisa me deixa animado. Eu levo um susto como se fosse o próprio público", brincou o carioca, que surgiu durante a entrevista bastante bronzeado, com sinais claros de que o sol já fez efeito entre os envolvidos na produção.

Legenda: Durante coletiva, André revelou que está em confinamento e recebe detalhes das gravações a cada novo dia Foto: reprodução

Sem contar detalhes da estrutura ou da locação das gravações - que já teriam sido confirmadas em Beberibe, no Ceará -, André também pareceu bem-humorado com a logística de participar do reality, veiculado pela primeira vez ainda nos anos 2000.

"Tenho usado protetor com fator 70 e 90, mas é um sol pra cada um! Passarinho aqui está voando com uma asa e se abanando com outra, mas a felicidade é acima de tudo nesse momento", explicou aos risos. O apresentador, que está prestes a completar 27 anos no elenco da Rede Globo, recebeu o convite para integrar o 'No Limite' diretamente de Boninho.

André Marques Apresentador do 'No Limite' "Todo mundo sabe como eu fiquei feliz lá no início com o convite dele. Eu estou aqui igual criança em um parque de diversões"

Participantes no "perrengue"

E se André Marques comenta sobre os desafios de apresentar um programa como 'No Limite', ele também não hesita ao relatar a rotina árdua que envolve os ex-BBBs que toparam o desafio este ano.

Todos já foram confirmados e estão em meio às gravações. São eles: André (BBB13), Angélica (BBB15), Arcrebiano (BBB21), Ariadna (BBB11), Carol Peixinho (BBB19), Elana (BBB19), Gleici (BBB18), Gui Napolitano (BBB20), Iris Stefanelli (BBB7), Jéssica (BBB18), Kaysar (BBB18), Lucas Chumbo (BBB20), Mahmoud (BBB20), Marcelo Zulu (BBB4), Paula Amorim (BBB18) e Viegas (BBB18).

"Eles já estão no perrengue, na praia", brincou. Reconhecendo a dificuldade do esquema imposto pelo formato, que inclui os escolhidos em uma espécie de "sobrevivência", ele destacou ter sentido na pele a força de vontade dos que toparam o desafio.

"É um perrengue que eu não achei que era tão pesado, eu particularmente não achei que eu aguentaria, mas acredito que é algo possível. A gente acha que conhece o nosso limite, mas às vezes você só tem certeza quando é colocado à prova", opina.

Operação restrita

Ainda sobre os obstáculos para realizar as atividades do programa em sigilo, André foi enfático ao falar da responsabilidade de todos os envolvidos nas engrenagens do 'No Limite'.

Em 2000, por exemplo, o programa também era gravado, mas estava situado em realidade diferente da atual, na qual celulares e redes são de fácil acesso para divulgação de informações.

"É tudo organizado, cada um com sua responsabilidade do que fazer e é tudo muito bacana. Estamos trabalhando para fazer um produto legal, e eu estou aqui confinado como se fosse um participante", reforçou ao relatar novamente mínimos detalhes.

Não faltou quem questionasse em relação às provas que serão criadas para os participantes. Na primeira edição, comandada pelo jornalista Zeca Camargo, alguns deles tiveram que comer olho de cabra e até mesmo cérebro de bode.

"'Quando chegar na hora, você vai saber e o telespectador vai saber', é muito do que me disseram aqui", disse se divertindo. Segundo André, o nome dos participantes escolhidos foi mantido em segredo até uma semana antes do início das gravações.

Legenda: André não confirmou provas do reality, mas relembrou desafio do olho de cabra na primeira edição Foto: reprodução/Rede Globo

No mais, ele não cansa de ressaltar o esforço para a retomada do modelo proposto por 'No Limite'. "Não sei muito de como está sendo todo esse esquema montado, mas acho que isso faz parte do trabalho e do glamour de entregar isso para o público. Estamos muito contentes com tudo isso", finalizou.