Mahmoud é o primeiro eliminado de 'No Limite'

O ex-BBB 18 Mahmoud foi o primeiro eliminado 5ª temporada de "No Limite". Primeiro a deixar o jogo foi o mais votado pelos colegas do time Calango, com cinco votos e deixou a fictícia Praia Brava. Toda a equipe tinha chances de sair no primeiro "Portal da Eliminação", que ocorreu no fim do programa de estreia na noite desta terça-feira (11).

Veja como foi a votação:

André votou em Mahmoud

Arcrebiano votou em Mahmoud

Angélica votou em Mahmoud

Carol votou em Mahmoud

Gleici votou em André

Jéssica votou em Mahmoud

Kaysar votou em André

Mahmoud votou em André

Prova da Imunidade

A equipe Calango perdeu a primeira Prova da Imunidade da temporada. Amarrados com pesos de 5 kg ao corpo, os participantes tinha de correr em círculos tentando alcançar a tribo adversária.

Vocês vão ter no corpo de vocês pesos de cinco quilos. Se algum desistir, você pega o peso e passa para o colega de tribo. Vence a prova quem alcançar a tribo adversária”, explicou Andre Marques.

Mahmoud soltou seu peso e jogou para Jéssica, que acabou tropeçando e deixando um peso para trás. André Marques parou a prova e declarou vitória da equipe Carcará.