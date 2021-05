Ariadna é a 3ª eliminada de 'No Limite'; veja resumo do programa desta terça-feira (25)

Ariadna foi a terceira eliminada de "No Limite", após votação em grupo desta terça-feira (25). Os integrantes da tribo Carcará perderam a Prova da Imunidade e tiveram que decidir quem deixaria a disputa pelo prêmio de R$ 500 mil. Ela recebeu votos de todos os participantes da equipe e votou em Íris.

Prova do Privilégio

Os competidores tiveram de atravessar 12 jarros em um caminho de obstáculos. Ao final do circuito, um arremessador de cada tribo teria que acertar uma bola de peso e quebrar cada jarro.

A equipe Carcará começou o jogo na frente, mas na vez de Ariadna perderam fôlego e a Calango passou na frente, permanecendo assim até o final.

A tribo Calango venceu a prova levou um Kit com alimentos mais reforçados: lentilha, carne seca, fogareiro automático, arroz, feijão, leite em pó, camarão e outros itens.

Prova da Imunidade

A Prova da Imunidade foi uma resistência em grupo e foi vencida pela equipe Calango. Os seis integrantes de cada equipe seguravam pesos de cinco quilos acima do ombro. Duas pessoas de cada time começaram o desafio com 10 quilos devido à reorganização de competidores.

Legenda: Participantes da tribo Calango enfrentam desafio em 'No Limite' Foto: Divulgação/TV Globo

Caso alguém não aguentasse mais, deveria passar seu saco para algum dos competidores restantes. Na tribo Carcará, Zulu e Guilherme desistiram.

Lucas Chumbo acabou recebendo mais dois sacos e ficou segurando 15 kg. Ele acabou deixando um dos sacos caírem e eliminou sua equipe, levando a Carcará para o Portal da Eliminação.

A tribo Calango permaneceu intacto até o fim e ganhou a imunidade. Até então, eles não haviam escapado de nenhuma eliminação.

Perrengues

No começo do episódio, a edição mostrou o time Calango passando perrengue com pouca comida. Kaysar, ex-BBB 18, teve a ideia de pegar cactos para a equipe comer. Os participantes então descascaram os cactos e os fritaram com óleo de sardinha.

Na equipe Carcará, o clima era tenso. Após o café da manhã no pós-eliminação, Ariadna contou suas frustrações para o grupo, afirmando que se sentiu excluída de algumas conversas.

A ex-BBB 11 e o ex-BBB 20 Lucas Chumbo discutiram por alguns minutos. “A gente não tem que falar na hora que você quer. Tem que ser na hora que for bom para todo mundo”, disse o surfista.

Os carcarás também discutiram na manhã seguinte após perderem a Prova do Privilégio. Em mais uma noite de chuva, Viegas ficou acordado por estar se molhando muito, enquanto várias pessoas do time dormiam. O fato incomodou o ex-BBB 18, que compartilhou sua insatisfação.

Flerte no time Calango

Arcrebiano e Carol Peixinho, que estão bem próximos desde o primeiro dia, podem ser o primeiro casal de “No Limite”. O ex-BBB 21 não descartou a possibilidade: “Eu sou solteiro. Ela é solteira. Vamos ver o que é que dá, né?”.