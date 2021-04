Breno Simões, do BBB 18, fala sobre Paula Amorim em 'No Limite': 'vão se surpreender'

O arquiteto e ex-BBB Breno Simões comentou sobre a participação de Paula Amorim, namorada dele e também ex-BBB, no reality 'No Limite'. O casal, que se conheceu durante o BBB 18, irá comemorar três anos juntos nesta quarta-feira (28).

"Nunca tinha passado tanto tempo longe da Paula. Mesmo no começo do namoro, quando a gente ainda morava em cidades diferentes, a gente nunca ficou mais de 15 ou 20 dias sem se ver", disse ele à Folha de S. Paulo. "Com o programa serão 40 dias! Vai ser a primeira vez que ficamos tanto tempo sem nos falar".

Ele relembra do momento que ficaram sabendo da notícia que ela estaria no programa. "Quando ela recebeu a ligação, a gente já ficou em êxtase. Era esperado que viesse um convite para mim ou para ela. Independentemente de quem fosse o escolhido, a gente ficaria feliz".

"Óbvio que queria passar junto dela o nosso terceiro aniversário de namoro, mas vou ter a vida toda para comemorar isso com ela. Sei que é um projeto muito importante para ela e para a gente como casal. Eu fico aqui firme e forte na torcida para que ela vença", continuou.

Juntos em São Paulo

O casal divide um apartamento em São Paulo, e Simões afirma que já está sentindo saudades da namorada e tendo que se virar para cozinhar suas refeições.

Breno Simões Ex-BBB 18 Por enquanto estou aqui em casa me virando sozinho e pedindo ajuda para comer e viver. Na cozinha sou uma tristeza

Ele comenta que talvez viaje para Goiânia, para ficar com sua família nesse período longe de Amorim. "Tem um ano que estou querendo voltar para lá, onde tenho tanta coisa para fazer. Também quero rever a família", conta.

"Também queria conseguir ir para Belo Horizonte e vivenciar um pouco este momento com a família da Paula. Estou tentando encaixar na minha agenda".

Preparação com lutador

Para chegar com força ao 'No Limite', Paula não teve descanso. Segundo Breno, a preparação da ex-BBB foi feita com o lutador Minotauro, campeão do MMA.

Legenda: Paula passou por treinamento com Minotauro antes de ir ao 'No Limite' Foto: reprodução/Instagram

"Sempre que ela se dispõe a fazer algo, dá a máximo de si. Ela se preparou o máximo possível fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. Está indo com um objetivo muito forte da cabeça. Se a galera já viu a Paula forte no BBB, vai se surpreender ainda mais com o que ela vai mostrar no 'No Limite'", afirma.

"Aqui fora, após o BBB, a gente conheceu muitos participantes de vários programas. Conversamos bastante sobre isso, conhecendo bagagens de vivência e superação. Hoje a nossa cabeça é outra para jogo", conclui.