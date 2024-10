CAPTEI: Inauguração da primeira loja Roma Joias no Shopping Iguatemi Bosque é um sucesso

A primeira loja Roma Joias no shopping Iguatemi Bosque, no bairro de Guararapes, foi inaugurada na última sexta-feira, 25, em uma noite repleta de brilho. O evento de abertura contou com um coquetel exclusivo, a animação do DJ e um desfile de peças das coleções que surpreenderam os convidados.

Legenda: Helen Lima Foto: LC Moreira

Henrique Lima, CEO da Roma Joias, destacou a importância estratégica da nova loja no shopping Iguatemi e anunciou planos de inaugurações em outras regiões a partir do próximo mês. A marca, conhecida por suas joias folheadas a ouro e prata de alta qualidade, design exclusivo e preços acessíveis, já possui lojas físicas em Fortaleza, Recife e Goiânia, além de atender todo o Brasil através do envio de peças.

Legenda: Henrique Lima Foto: LC Moreira

As peças douradas da Roma possuem um banho de 15 milésimos de ouro, garantindo uma qualidade superior no mercado, enquanto as peças em prata são confeccionadas com prata 925. Com um público fiel e uma rede de aproximadamente 5 mil revendedoras cadastradas, a marca tem planos de expansão para outras regiões do país.

Legenda: Desfile Foto: LC Moreira

A inauguração da loja Roma Joias no shopping Iguatemi Bosque marca mais um passo importante no crescimento e consolidação da marca no mercado de joias folheadas no Brasil. A presença da Roma Joias no shopping Iguatemi certamente irá encantar os consumidores que buscam por peças de qualidade, elegantes e com preços acessíveis.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira da noite da inauguração:

Legenda: Ana, Henrique Lima e Regina Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Lima com Ana, Débora e Regina Foto: LC Moreira

Legenda: Convidada, Henrique Lima, Ana e Regina Foto: LC Moreira

Legenda: Ana, convidada, Henrique Lima e Regina Foto: LC Moreira

Legenda: Convidado, Ana, convidada, Henrique Lima, Regina Foto: LC Moreira

Legenda: Ana, Henrique Lima, convidado e Regina Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Clara e Ana Paula Foto: LC Moreira

Legenda: Ana, Henrique Lima, Herbene e Regina Foto: LC Moreira

Legenda: Carmen Holanda Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Lima com convidadas Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Lima com convidada Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Lima com convidada Foto: LC Moreira

Legenda: Brenda Braga e Flaubiano Godoi Foto: LC Moreira

Legenda: Sara e Júlia Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Juan Pedro e Júlia Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Lima com Ana e convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Lima com convidadas Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Lima com convidada Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile Roma Joias Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile Roma Joias Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile Roma Joias Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile Roma Joias Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile Roma Joias Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile Roma Joias Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile Roma Joias Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile Roma Joias Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile Roma Joias Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile Roma Joias Foto: LC Moreira

Legenda: Eclay Paiva Foto: LC Moreira

Legenda: Zoe e Erlane Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Sergiane Cortafogo Foto: LC Moreira

Legenda: Val Barros e João Garcia Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Bello e João Marcelo Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Lima, Ana com convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Lima, convidada e Ana Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Lima e Ana entre convidadas Foto: LC Moreira

Legenda: Elizabeth Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Lima com convidada Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Lima com convidada Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Lima e Elizangela Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Lima e Porteliana Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Iveline Arruda e Francisco Iago Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Lima e Tânia Maria de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Lima e Raimunda Maria Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Convidada com Henrique Lima e Ana Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Lima entre convidadas Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Lima entre convidadas Foto: LC Moreira

Legenda: Convidada, Henrique Lima e Ana Foto: LC Moreira