Inscrições para concurso dos Correios terminam nesta segunda (28); veja como se inscrever

O prazo de inscrição para o concurso dos Correios se encerra nesta segunda-feira (28), às 23h. Os interessados em participar da seleção devem realizar o processo por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca responsável pelo certame.

Ao todo, serão 3.511 vagas imediatas a serem preenchidas, com salários iniciais de até R$ 6,8 mil.

Para concluir a inscrição, o candidato precisa realizar o pagamento da taxa, que é de R$ 39,80 para o cargo de nível médio (carteiro) e de R$ 42 para as vagas de nível superior. As opções de pagamento são via Pix ou boleto, e o prazo de pagamento vai até a terça-feira (29).

A correção dos dados cadastrais no site, por sua vez, poderá ser realizada das 10h de quarta-feira (30) até as 17h de sexta-feira (1º).

Etapas seguintes

Finalizada a etapa de correção dos dados, a banca segue para a divulgação da lista de inscrições efetivadas no dia 26 de novembro. Quem tiver a inscrição negada pode entrar com recurso das 10h do dia 27 de novembro até as 17h do dia 28.

O nome dos candidatos, já com a lista finalizada, será publicado junto do edital de convocação para as provas, no dia 6 de dezembro. Já no dia 9 do mês em questão serão divulgados os locais de aplicação do exame, previsto para ocorrer dia 15 de dezembro.

Salários e benefícios

Os selecionados para o cargo de Analista de Correios terão remuneração partindo de R$ 6.872,48, podendo chegar a R$ 8,5 mil. Isso porque a estatal oferece vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400. Para os cargos de Arquiteto e Engenheiro haverá um complemento salarial, a fim de atender o piso mínimo legal da categoria, atualmente fixado em R$ 10.302.

No caso do Agente de Correios (carteiro), o salário inicial é de R$ 2.429,26 e também inclui vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400. Dessa forma, o rendimento mensal pode somar R$ 3.829,26.

Do total de vagas, 30% são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, e 10% para pessoas com deficiência.