Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (28)

A novela 'Cabocla' desta segunda-feira (28) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Bina manda Zuca tomar cuidado com Tobias.

Resumo completo de 'Cabocla' desta segunda-feira

Bina manda Zuca tomar cuidado com Tobias. Boanerges e Belinha chegam ao Rio de Janeiro. Tomé vê Tobias bêbado e manda que Luís se prepare para o pior. Luís fica assustado.cBoanerges leva Belinha até a casa de Joaquim. Ritinha descobre que Luís está mesmo apaixonado. Justino diz a Neco que ele só ficará com Belinha se a moça enfrentar o pai. Pequetita se oferece para ajudar Belinha a se encontrar com Neco. Belinha teme que seu pai queira interná-la num convento. Zé da Estação avisa Bina que Tobias não pode saber que Zuca está apaixonada por Luís.

Ritinha diz a Luís que ele está estragando a vida dele e a de Zuca à toa. Pequetita pede que Boanerges dê uma chance a Belinha e Neco. Boanerges fica furioso e acaba ofendendo a moça. Justino sugere a Mariquinha que dê aula para os adultos no lugar de Belinha até ela voltar. Neco avisa a Zaqueu que ele pode vender fiado para os empregados de Boanerges, por ordem de Justino. Ritinha conta para Emerenciana que Zuca e Luís estão apaixonados. Tobias diz a Luís que vai matar o homem que Zuca ama e pede que ele o defenda no tribunal.

Luís fica incomodado ao ver o quanto Tobias está magoado. Neco pergunta se Tomé quer voltar a trabalhar para seu pai, mas ele recusa. Emerenciana pede que Luís explique a Zuca que eles dois são diferentes demais. Bina teme pelo destino de Zuca. Tobias diz a Mariquinha que seu noivado com Zuca acabou e dá um beijo nela. Mariquinha percebe que Tobias está só querendo se consolar e vai embora muito perturbada. Tobias se arrepende do que fez. Emerenciana diz a Zuca que ela vai se magoar se continuar sonhando com Luís.

O advogado vê Zuca chorando, mas ela se recusa a falar com ele. Zaqueu avisa a Neco que Tobias pode estar usando Mariquinha para se vingar de Justino. Tobias conta a Tomé que beijou Mariquinha. Ela confessa a Neco o que aconteceu e ele fica cego de ódio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.