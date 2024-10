Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (28)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (28) vai ao ar às 17:05, após 'Velozes e Furiosos 4'. Nesse capítulo, O espírito que domina Alexandra percebe que Julian está apaixonado por ela e zomba dele.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

O espírito que domina Alexandra percebe que Julian está apaixonado por ela e zomba dele. Julian manda o espírito embora. Serena garante que vai fazer Rafael falar para que ele possa dizer ao delegado que não quer ficar com Cristina. Julian pede para Eduardo ver uma sessão que vai realizar com Alexandra e explica que ela precisa do amor dele para se libertar dos espíritos. Divina exige que Terê devolva o dinheiro. Terê garante que é inocente e fica muito magoado. Olívia e Vitório não param de pensar um no outro. Ofélia pergunta ao Falecido se foi ele quem pegou o dinheiro. José Aristides e Serena pedem que Rafael lute para melhorar logo. Hélio defende Terê e garante que vai descobrir quem pegou o dinheiro. Mirella e Felipe voltam a se aproximar. Débora procura a bruxa e pede a poção venenosa. Rafael sorri para Serena. Serena fica radiante com o sorriso de Rafael. A bruxa pede para Débora buscar a poção dentro de alguns dias. Mirella manda Felipe afastar-se dela, deixando-o arrasado. O Falecido garante a Ofélia que não roubou o dinheiro. Hélio exige que ninguém mais acuse Terê sem provas. Julian pede que Vera não desista da vida e a abraça.

Vera fica mais feliz após a visita de Julian. O espírito de Guto incorpora em Alexandra e diz que quer encontrar as joias. Olívia decide ir ao restaurante para saber se ele está mesmo fazendo sucesso. Vitório vê Baltazar preparando uma galinha e não entende a razão do sucesso dele. Olívia come a galinha pensando que é faisão e a acha deliciosa. Ciro fala novamente de seus sentimentos por Agnes, mas ela foge dele. O espírito de Guto amedronta Cristina. Cristina demite Mirna, Bernardo e Crispim. Raul mostra a Felipe que as dívidas de Rafael são enormes e afirma que a única maneira de escapar da falência é vender o roseiral. Vera pergunta o que está acontecendo. Rafael consegue se levantar e dar alguns passos sozinho. Vera fala para Raul que pagará as dívidas de Rafael com seu dinheiro, para que Felipe não precise vender o roseiral. Raul fica furioso, mas disfarça. Rafael melhora cada vez mais. Cristina consegue a ordem judicial para tirar Rafael da casa de Bernardo e leva o delegado até lá. O advogado de Vera fala para Raul que quer chamar um contador para examinar as dívidas. Raul finge concordar, mas fica preocupado, pois teme que o contador descubra que criou algumas dívidas.

Rafael diz ao delegado que não quer sair de onde está e garante a Cristina que vai colocá-la na cadeia por tudo o que ela fez. Débora fala para Cristina que precisam sair da casa de Rafael e fingir terem aceitado a derrota. Vera descobre que está com um sério problema no cérebro e não sabe se vai viver muitos anos ou poucos dias. Julian diz a Vera que ela precisa aproveitar a vida. Eduardo garante a Alexandra que esqueceu Vera. Osvaldo percebe que mais dinheiro sumiu. Débora pede para Ermelino convencer Rafael a dar uma pequena pensão para Cristina. Cristina e Débora saem da casa e Rafael volta. Débora e Cristina pedem abrigo a Agnes, que se recusa a deixá-las morar com ela. Débora fala para Agnes que também tem direitos à casa e se recusa a ir embora. Rafael garante a Serena que aprendeu a amá-la por quem ela é e pede para ela se mudar imediatamente para sua casa, em vez de esperar que seu divórcio saia. Serena concorda e diz a Rafael que, no dia seguinte, eles se casarão. Adelaide explica a Débora que passou seus bens para o nome de Serena, mas deixou um apartamento para ela. Débora e Cristina concordam em ir embora, mas garantem que ainda vão se vingar.

Adelaide passa mal após a discussão e Eduardo avisa que ela precisa de repouso. Ivan pede para morar no apartamento, mas Débora não permite. Osvaldo acusa Terê pelo sumiço do dinheiro, mas Hélio diz que estava com ele o tempo todo. Madalena, ao perceber que Raul está querendo enganá-la, decide inverter a situação. Vitório descobre que Baltazar não sabe cozinhar e decide provar que ele é uma fraude. Serena e Rafael anunciam que vão se casar no dia seguinte. Débora pega a poção venenosa com a bruxa. – Débora planeja usar a poção com Rafael. Mirella confessa à Olívia que gostaria de voltar a namorar Felipe. Felipe explica para Rafael que ama Mirella, mas vai desistir pois já percebeu que ela não o quer. Hélio anuncia para a família que ele e Sabina vão se casar e pede que Clarice e Abílio sejam seus padrinhos. Divina e Ofélia tentam protestar, mas Hélio avisa que não vai mudar de ideia. Olívia decide conversar com Felipe em nome de Mirella. Madalena aceita os presentes caros que Raul lhe dá, mas, na verdade, namora Tadeu às escondidas.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.