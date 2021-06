Gleici é a 6ª eliminada de 'No Limite'; veja resumo do programa desta terça-feira (15)

Gleici Damasceno foi a 6ª eliminada de "No Limite", em episódio exibido nesta terça-feira (15). A tribo Calango perdeu a Prova da Imunidade e foi direto ao Portal da Eliminação, escolhendo a campeã do BBB 18 para deixar a competição pelo prêmio de R$ 500 mil.

"Foi um momento de superação na minha vida. Com certeza eu saio do 'No Limite' muito mais confiante em mim", disse a acreana após a eliminação. Ela foi eliminada com três votos.

Carol Peixinho caiu no choro depois da saída de Gleici, pois teve de votar na amiga por "questão de estratégia". A votação ficou dividida entre Gleici e Jéssica Mueller.

Agora, restam 10 participantes no reality show: seis integrantes da equipe Carcará e quatro do time Calango.

Prova da Imunidade

A tribo Carcará ganhou a Prova da Imunidade pelo segundo episódio seguido e se livrou da eliminação. Eles ainda levaram uma caixa com suprimentos mais reforçados.

Na dinâmica, dois participantes de cada equipe tinha de segurar uma rede onde os adversários arremessariam cocos, com o objetivo de fazer peso e tentar derrubar a cesta. A equipe Carcará emplacou vários arremessos e conseguiu derrubar as redes seguradas por Jéssica e Kaysar.

Após a derrota, o clima ficou tenso em André Martinelli e Gleici Damasceno na tribo Calango. A ex-BBB 18 não gostou da leitura de jogo do companheiro sobre a estratégia usada na prova.

“Tem que respeitar minha opinião de querer comentar a prova. Você não pode bloquear um comentário meu sobre o jogo”, disse André.

Prova do Privilégio

A tribo Carcará venceu a Prova do Privilégio e ganhou mais comida do que os adversários para levar ao acampamento. Todos receberam desodorantes e presentes enviados por seus familiares como incentivo. Cada integrante recebeu também uma foto e um objeto pessoal escolhido pelos parentes.

A disputa exigiu concentração e comunicação entre os times. Duas duplas de cada tribo foram vendadas e amarradas juntas, e tinham de ser guiadas por um quinto participante para atravessar um circuito de obstáculos.

Cada equipe tinha de achar dos baldes no labirinto e levá-los a um tonel, onde eles enchiam os recipientes com areia. O objetivo era retornar ao ponto inicial para despejar areia em duas caixas, por quantas voltas fossem necessárias, até que duas bandeiras fossem levantadas.

Quem votou em quem?

Gleici votou em Jéssica

Jéssica votou em Gleici

Kaysar votou em Jéssica

André votou em Gleici

Carol Peixinho votou em Gleici