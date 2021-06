'No Limite' não deve ter nova edição em 2022, diz colunista

A próxima edição do reality show 'No Limite', prevista para 2022, não deve ser realizada pela Rede Globo. A informação é da colunista Carla Bittencourt, do jornal Metrópoles.

Conforme a publicação, a emissora já teria comunicado aos atuais patrocinadores do programa que pretende dar um tempo no formato. Dessa forma, a realização de mais uma edição no ano que vem não é mais certeza.

A edição de 2021 do 'No Limite' foi anunciada em meio ao auge do Big Brother Brasil 21, prometendo trazer ex-BBBs para situações extremas propostas no reality. A aposta, inclusive, veio anos após a finalização da primeira leva de edições, quando apenas anônimos integravam o programa.

Sem expressão

Mesmo alcançando a liderança de audiência na faixa de horário em que é exibido, o 'No Limite' não teria conseguido chegar a um engajamento expressivo, nem nos televisores brasileiros, nem nas redes sociais. A hipótese é de que o telespectador não teria se agradado com o formato.

Ainda segundo a coluna, algumas marcas já estariam entrando em contato com a Globo para firmar parceria no próximo ano. Entretanto, nada está sendo negociado, já que emissora não gostaria de apostar em um novo "fracasso".