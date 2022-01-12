O italiano Filippo Bernardini é suspeito de roubar obras inéditas de autores famosos, numa trama de mistério que poderia estar, ela mesma, em um livro
Mudar é a palavra de novo começo de ano, mas exige disposição de agir, às vezes, contra nós mesmos
Parte dura da educação dos filhos pode nos ensinar a lidar com a frustração indissociável da vida
O linchamento digital vai à contramão da justiça e ainda pode beneficiar quem tenta penalizar
O hábito de olhar para o céu em busca da Lua, que reencenamos todas as noites, tem raízes antigas na história humana
O problema de quando o escapismo das produções de super-herói e das fantasias apocalípticas é levado para a realidade
O que a apresentadora de TV tem a ver com a literatura de vanguarda e o cinema de Martin Scorsese
Veteranos da música foram "cancelados" por declarações que, num caso, disseminavam fake news e, no outro, atacavam a democracia
Morto aos 80 anos, baterista ficou conhecido pelo estilo preciso, jazzístico, e por se perder no mundo das celebridades
Clássico relato sobre a desrazão, "Memórias de um doente dos nervos" ajuda a iluminar nosso sombrio destino sobre a Terra
O amor pelos volumes impressos é motor de excentricidades, mas também de histórias inspiradoras contra as ameaças do presente
A arte traz lições de como a oração, com ou sem destinatário, é uma forma de se conectar consigo mesmo
Não é porque o mundo insiste em caminhar para trás que você não vá encontrar quem, alegremente, siga na direção contrária
A obra do escritor tcheco, mestre do absurdo e da alienação, serve como metáfora de alguns de nossos pesadelos nacionais
Enquanto o resto do mundo vacina, começa a abandonar máscaras e a retomar seu rumo, o país de ideias confusas calcula quando chegará a próxima onda e segue a deriva
Clássico do século 18 sobre náufrago inglês teve como referência um caso real acontecido numa ilha do Chile
Ator morreu no auge da carreira, admirado por seus personagens de humor e por sua história de amor em família
A última década de vida de Belchior segue envolta em mistério e, ano a ano, a mitologia em torno de seu desparecimento ganha novas camadas