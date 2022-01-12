Diário do Nordeste
Dellano Rios Análise e reflexões sobre questões da cultura e a partir das artes. Editor do núcleo do SVM. Escreve às quartas.

Opinião

O homem que roubava livros que ainda não existiam

O italiano Filippo Bernardini é suspeito de roubar obras inéditas de autores famosos, numa trama de mistério que poderia estar, ela mesma, em um livro

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 12 de Janeiro de 2022

Opinião

A promessa certa para 2022 é fazer diferente dos burros

Mudar é a palavra de novo começo de ano, mas exige disposição de agir, às vezes, contra nós mesmos

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 03 de Janeiro de 2022

Opinião

Spray de pimenta, cancelamento e a importância de se ouvir um "não"

Parte dura da educação dos filhos pode nos ensinar a lidar com a frustração indissociável da vida

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 22 de Dezembro de 2021

Opinião

Maurício Souza e o efeito colateral da cultura do cancelamento

O linchamento digital vai à contramão da justiça e ainda pode beneficiar quem tenta penalizar

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 03 de Novembro de 2021

Opinião

Hoje é dia de Lua Cheia e você não pode deixar de admirá-la no céu

O hábito de olhar para o céu em busca da Lua, que reencenamos todas as noites, tem raízes antigas na história humana

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 20 de Outubro de 2021

Opinião

Filmes e séries podem ajudar a entender ideias extremistas na política

O problema de quando o escapismo das produções de super-herói e das fantasias apocalípticas é levado para a realidade

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 08 de Setembro de 2021

Opinião

A sabedoria oculta das frases de Ana Maria Braga

O que a apresentadora de TV tem a ver com a literatura de vanguarda e o cinema de Martin Scorsese

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 01 de Setembro de 2021

Opinião

Por que Sérgio Reis ou Eric Clapton não devem ser tratados como café com leite

Veteranos da música foram "cancelados" por declarações que, num caso, disseminavam fake news e, no outro, atacavam a democracia

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 25 de Agosto de 2021

Opinião

Charlie Watts ignorou a cartilha de rockstar e foi o controle de qualidade dos Rolling Stones

Morto aos 80 anos, baterista ficou conhecido pelo estilo preciso, jazzístico, e por se perder no mundo das celebridades

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 24 de Agosto de 2021

Opinião

A paranoia anda à solta na realidade e nos livros

Clássico relato sobre a desrazão, "Memórias de um doente dos nervos" ajuda a iluminar nosso sombrio destino sobre a Terra

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 18 de Agosto de 2021

Opinião

A paixão pelos livros encontra cada vez mais inimigos

O amor pelos volumes impressos é motor de excentricidades, mas também de histórias inspiradoras contra as ameaças do presente

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 11 de Agosto de 2021

Opinião

A importância de contemplar o que mais amamos

A arte traz lições de como a oração, com ou sem destinatário, é uma forma de se conectar consigo mesmo

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 07 de Julho de 2021

Opinião

Tomei a vacina para me imunizar contra o atraso e o ódio

Não é porque o mundo insiste em caminhar para trás que você não vá encontrar quem, alegremente, siga na direção contrária

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 30 de Junho de 2021

Opinião

Kafka representa o Brasil melhor do que o futebol e o samba

A obra do escritor tcheco, mestre do absurdo e da alienação, serve como metáfora de alguns de nossos pesadelos nacionais

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 02 de Junho de 2021

Opinião

Navegando num oceano de monstros (ou mais um dia no Brasil de 2021)

Enquanto o resto do mundo vacina, começa a abandonar máscaras e a retomar seu rumo, o país de ideias confusas calcula quando chegará a próxima onda e segue a deriva

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 19 de Maio de 2021

Opinião

Quem foi o personagem da literatura que inspirou o reality show No Limite

Clássico do século 18 sobre náufrago inglês teve como referência um caso real acontecido numa ilha do Chile

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 11 de Maio de 2021

Opinião

Paulo Gustavo não perdeu a luta contra a Covid

Ator morreu no auge da carreira, admirado por seus personagens de humor e por sua história de amor em família

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 05 de Maio de 2021

Opinião

Por que o sumiço de Belchior ainda fascina após sua morte

A última década de vida de Belchior segue envolta em mistério e, ano a ano, a mitologia em torno de seu desparecimento ganha novas camadas

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 30 de Abril de 2021

Opinião

A receita do gato

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 21 de Abril de 2021

Opinião

O silêncio e as palavras de Gilmar de Carvalho

Foto frontal Dellano Rios
Dellano Rios 18 de Abril de 2021
