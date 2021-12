Murilo Benício compra relógio de luxo na internet e recebe pedra, diz colunista

O ator Murilo Benício processou a rede de hipermercados Carrefour depois de ter comprado um relógio pela internet e receber um pacote com uma pedra em casa. As informações são do colunista Alessandro Lo-Bianco, do iG.

O artista pagou R$ 3.076,91 em um Apple Watch S6 44MM azul, que tinha dez dias de previsão de entrega. Depois de 12 dias, o pacote com a pedra chegou à residência do global.

No processo, a defesa do artista diz que "a expectativa de Murilo Benício foi frustrada no momento em que abriu o pacote". Também afirma que "em uma questão de milésimos de segundo, o ator passou de uma alegria imensa para uma tristeza profunda".

Murilo Benício usou duas máscaras – símbolo do teatro, uma feliz e outra triste – para explicar o sentimento que teve ao se deparar com a pedra no lugar do relógio. "Só que nesse caso, infelizmente, era a vida real!", relatou o global no documento.

De acordo com a advogada do artista, Aline Hadid Jager "o demandante, ator famoso, nacionalmente conhecido, protagonista em várias novelas, jamais poderia imaginar, nem no roteiro mais mirabolante, um desfecho tão dramático para a cena - momento de abrir o pacote enviado pelo réu. Definitivamente, não era o grand finale que esperava".

Reclamação

Ele afirma ter entrado em contato com o Carrefour e feito uma reclamação para solucionar o caso e receber o relógio ou o estorno do valor pago.

Cinco dias esperando uma resposta, conta, a rede de hipermercados disse que nada poderia ser feito, pois havia passado sete dias do recebimento do produto.

"O Carrefour, empresa que deveria zelar pela segurança no envio do produto comprado pelo demandante, informou que nada poderia fazer a respeito, sob a alegação falaciosa de que o prazo de reclamação havia se expirado. Um completo disparate", expõe o processo.

Indenização

Murilo Benício solicitou ao Poder Judiciário no documento que a loja fosse condenada ao pagamento indenizatório de R$ 15 mil.

Na última segunda-feira (13), as partes fizeram um acordo. Assim, Murilo Benício receberá R$ 8.525 em até dez dias úteis.