Morre o ator Mauricio Silveira aos 48 anos

O ator, diretor e escritor Maurício Silveira, de 48 anos, morreu nesse sábado (2) no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, por complicações após uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. A informação foi confirmada pela família do artista em uma publicação do Instagram.

Maurício, que se tornou conhecido ao participar de novelas como "Cobras & Lagartos" e "Insensato Coração" na TV Globo, estava em coma induzido por ter desenvolvido uma infecção após a cirurgia.

O velório acontece neste domingo (3), no Cemitério jardim da Saudade, em Sulacap.