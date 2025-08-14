Miss Brasil 2025 reúne representantes brasileiras para final em Fortaleza; veja programação
Evento desembarca na capital cearense no fim do mês de agosto, no Centro de Eventos do Ceará
O Miss Brasil 2025, considerado um dos maiores concursos de beleza do Brasil, será sediado em Fortaleza. O evento, que reúne representantes de diversos estados do País por uma vaga no disputado Miss Terra, acontece no próximo dia 29 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará.
A estrutura do espetáculo deve contar com palcos repletos de led e projeções enquanto as modelos desfilam, com assinatura do diretor Artístico Guilhermino Benevides, conhecido pela cenografia de eventos como o São João de Maracanaú, por exemplo.
Os jurados, inclusive, são outra atração à parte, já que o evento reúne nomes conhecidos entre as misses brasileiras. Flávia Cavalcante, vencedora do Miss Brasil de 1989, comanda o evento.
Enquanto isso, a Vice-Miss Universo 2007 Natália Guimarães, a Miss Brasil 2014 Melissa Gurgel, a Miss Brasil 2021 Teresa Santos, além da apresentadora da TV Verdes Mares Niara Meirele, completam o time de juradas que escolherá a vencedora da vez.
Etapas preliminares
Antes do grande dia, no entanto, as misses ainda devem participar de etapas preliminares, também sediadas na capital cearense. A chegada das participantes está programada para o próximo dia 23 de agosto.
Dias depois, já no dia 27 do mesmo mês, as misses participam da etapa preliminar da Entrevista, em que serão julgados critérios como oratória, desenvoltura e línguas. O momento, também marcado para ocorrer no Centro de Eventos do Ceará, será transmitido ao vivo no Youtube do Miss Brasil Terra.
No dia seguinte à etapa preliminar da entrevista, elas participam do desfile com traje de banho e gala. A final está marcada para o dia 29, com ingressos que pode ser comprados pelo público no site.
Os ingressos para a etapa final do Miss Brasil Terra em Fortaleza tem valores diversos e vão desde R$ 50 a R$ 500.
Confira a lista das misses participantes:
- Miss Santa Catarina Terra - Tatiane Schmidt
- Miss Rio de Janeiro Terra - Beatriz Lima
- Miss Pernambuco Terra - Laura de Andrade
- Miss Praias de Trairi (CE) Terra - Lorena Paiva
- Miss Paraíba Terra - Gabriela Hardman
- Miss Roraima Terra - Natália Galvão
- Miss Tocantins Terra - Quésia Ferraz
- Miss Mato Grosso do Sul Terra - Anny Victória
- Miss Ceará Terra - Adelina Castro
- Miss Bahia Terra - Beatrice Augustt
- Miss Goiás - Juliana Saraiva
- Mis Rio Grande do Norte Terra - Bianca Lindström
- Miss São Paulo Terra - Liandra Guimarães
- Miss Piauí Terra - Nicolly Wenddy
- Miss Rio Grande do Sul Terra - Laula Frizon
- Miss Maranhão Terra - Ildi Cunha
- Miss Mato Grosso Terra - Michelli Kosloski
- Miss Paraná Terra - Débora Meretka
- Miss Distrito Federal Terra - Carla Brito
- Miss Minas Gerais Terra - Ana Paula Oliveira
- Miss Pará Terra - Roberta Silva
- Miss Amazonas - Kalhandra Pimenta
Segundo a organização do evento, outras misses podem ser adicionadas à lista até o dia da chegada oficial em Fortaleza, no Ceará.