Miss Brasil 2025 reúne representantes brasileiras para final em Fortaleza; veja programação

Evento desembarca na capital cearense no fim do mês de agosto, no Centro de Eventos do Ceará

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Zoeira
Josiane Viana, vencedora do Miss Brasil Terra 2024, sendo coroada no palco
Legenda: A vencedorra do Miss Brasil Terra 2024 foi a estudante Josiane Viana, representante do Amapá
Foto: divulgação/Miss Brasil Terra

O Miss Brasil 2025, considerado um dos maiores concursos de beleza do Brasil, será sediado em Fortaleza. O evento, que reúne representantes de diversos estados do País por uma vaga no disputado Miss Terra, acontece no próximo dia 29 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará.

A estrutura do espetáculo deve contar com palcos repletos de led e projeções enquanto as modelos desfilam, com assinatura do diretor Artístico Guilhermino Benevides, conhecido pela cenografia de eventos como o São João de Maracanaú, por exemplo. 

Os jurados, inclusive, são outra atração à parte, já que o evento reúne nomes conhecidos entre as misses brasileiras. Flávia Cavalcante, vencedora do Miss Brasil de 1989, comanda o evento.

Enquanto isso, a Vice-Miss Universo 2007 Natália Guimarães, a Miss Brasil 2014 Melissa Gurgel, a Miss Brasil 2021 Teresa Santos, além da apresentadora da TV Verdes Mares Niara Meirele, completam o time de juradas que escolherá a vencedora da vez. 

Etapas preliminares

Antes do grande dia, no entanto, as misses ainda devem participar de etapas preliminares, também sediadas na capital cearense. A chegada das participantes está programada para o próximo dia 23 de agosto.

Dias depois, já no dia 27 do mesmo mês, as misses participam da etapa preliminar da Entrevista, em que serão julgados critérios como oratória, desenvoltura e línguas. O momento, também marcado para ocorrer no Centro de Eventos do Ceará, será transmitido ao vivo no Youtube do Miss Brasil Terra.

No dia seguinte à etapa preliminar da entrevista, elas participam do desfile com traje de banho e gala. A final está marcada para o dia 29, com ingressos que pode ser comprados pelo público no site

Os ingressos para a etapa final do Miss Brasil Terra em Fortaleza tem valores diversos e vão desde R$ 50 a R$ 500. 

Confira a lista das misses participantes:

  • Miss Santa Catarina Terra - Tatiane Schmidt
  • Miss Rio de Janeiro Terra - Beatriz Lima
  • Miss Pernambuco Terra - Laura de Andrade
  • Miss Praias de Trairi (CE) Terra - Lorena Paiva
  • Miss Paraíba Terra - Gabriela Hardman
  • Miss Roraima Terra - Natália Galvão
  • Miss Tocantins Terra - Quésia Ferraz
  • Miss Mato Grosso do Sul Terra - Anny Victória
  • Miss Ceará Terra - Adelina Castro
  • Miss Bahia Terra - Beatrice Augustt
  • Miss Goiás - Juliana Saraiva
  • Mis Rio Grande do Norte Terra - Bianca Lindström
  • Miss São Paulo Terra - Liandra Guimarães
  • Miss Piauí Terra - Nicolly Wenddy
  • Miss Rio Grande do Sul Terra - Laula Frizon
  • Miss Maranhão Terra - Ildi Cunha
  • Miss Mato Grosso Terra - Michelli Kosloski
  • Miss Paraná Terra - Débora Meretka
  • Miss Distrito Federal Terra - Carla Brito
  • Miss Minas Gerais Terra - Ana Paula Oliveira
  • Miss Pará Terra - Roberta Silva
  • Miss Amazonas - Kalhandra Pimenta

Segundo a organização do evento, outras misses podem ser adicionadas à lista até o dia da chegada oficial em Fortaleza, no Ceará.

