Cearense representa o Brasil no concurso Miss Terra 2023; conheça Morgana Carlos

A cearense Morgana Carlos, de 27 anos, representante brasileira no concurso Miss Terra 2023, disputado nesta sexta-feira (22), explica que ser miss "é um propósito de vida", o qual ela tem seguido desde 2016. Eleita Miss Brasil Terra em maio deste ano, ela compete, hoje, no Vietnã, com representantes de outros países.

"Ser miss para mim é um propósito de vida, é uma vocação. Amo me conectar com as pessoas e poder usar minha beleza e voz para fazer a diferença no mundo", afirmou em entrevista à coluna 'De Faixa a Coroa', da Folha de S. Paulo.

Morgana é cirurgiã-dentista e nasceu em Icó, a 375 km de Fortaleza. Conhecida pelos fãs do setor, ela já até disputou o Miss Universo Brasil, representando o Ceará.

O título disputado por Morgana já foi de duas brasileiras, em 2004 e 2009, respectivamente, pelas amazonenses Priscilla Meirelles e Larissa Ramos. No Miss Terra, as candidatas estão ligadas a práticas de sustentabilidade, promovendo causas do setor e de ecoturismo pelo mundo.

"Meus pontos fortes são a autenticidade, a alegria e a espontaneidade, além de meu projeto social, chamado Florescer um Sorriso, onde ensino crianças a cuidar do meio ambiente com atitudes como plantar árvores", explicou a cearense.

Além disso, segundo ela, o principal motivador atualmente é levar à frente a mensagem de que os sonhos são possíveis. "Quero que as pessoas se lembrem de mim como uma miss humana, gentil e amigável", afirmou na entrevista, ressaltando que a essência é ainda mais importante que a beleza.

Sobre o projeto, Morgana explica que ele é constituído de ações em escolas municipais, com foco para crianças de 5 a 10 anos, quando ela também usa os conhecimentos em odontologia para conscientização da saúde.

"Defendo muito a conscientização sobre a importância do meio ambiente, pois a Terra é nosso único lar, e queto também que elas estejam com a saúde bucal em dia", completou.

Como assistir o Miss Terra 2023?

A disputa do Miss Terra está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube, desde as 9h, no canal oficial do concurso, o Miss Earth Channel.

Ao todo, 85 misses estão na disputa, que acontece na cidade vietnamita Ho Chi Minh. Atualmente, a Miss Earth é a sul-coreana Mina Sue Choi, de 25 anos.