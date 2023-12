Karoline Lima fala sobre vida amorosa após suspeitas de volta com Éder Militão

Após muitas polêmicas e brigas públicas, a influenciadora digital Karoline Lima está cada vez mais próxima do ex, o jogador Éder Militão, com quem tem uma filha, Cecília, de 1 ano, o que tem gerado suspeita dos fãs de uma possível reconciliação.

Na quinta-feira (21), ela foi questionada por um seguidor como está sua vida amorosa, e acabou fazendo suspense: “Ahh…”, se limitou a dizer.

No entanto, em seguida, ela contou estar em “sua melhor fase”. “Acho que estou na minha melhor fase, sabia? De tudo! Mentalidade, cabeça, conseguir organizar minha vida, entender mais quem eu sou, o que eu quero, de ter a cabeça no lugar, de metas, de conseguir reparar coisas que eu não conseguia reparar antes dos meus próprios comportamentos. Me considero muito mais evoluída! Parece que virou uma chavinha. Estou mesmo muito bem”.

Apesar de cearense, Karoline atualmente mora em São Paulo, e também contou que passará o Natal na capital paulista.