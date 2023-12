César Filho se despede do ‘Hoje em Dia’ e faz discurso emocionante

O jornalista César Filho anunciou sua saída do programa “Hoje em Dia”, da RecordTV, durante a festa de confraternização da equipe. O momento contou com um depoimento emocionante do profissional, que foi registrado pela colega de trabalho Ticiane Pinheiro.

“Estou chegando ao final de uma parceria. Fiquei nove anos com a Record e acho que todos nós aqui da equipe sabemos disso. As pessoas me perguntam o que aconteceu. Quando existem duas empresas, a minha e a da Record, cada uma tem seus interesses e seus anseios, é comum e normal que cada uma siga seu caminho”, disse ele.

César ainda elogiou a equipe em seu discurso. “Quero dizer para a equipe e as pessoas que trabalham fazem do Hoje em Dia uma preciosidade atualmente. O programa é muito bem feito e vem se renovando. A atração está se atualizando a cada dia”.

O jornalista comandava o programa com Ticiane, Ana Hickman e Renata Alves, e não renovou com a RecordTV. Ele deve ir para o SBT.