Paola Carosella relembra primeiro voto em eleições no Brasil: 'Agora eu pertenço'

A argentina e ex-jurada do MasterChef Brasil, Paola Carosella, falou sobre o processo para se naturalizar brasileira, e relembrou a primeira vez em que votou no país, nas eleições de 2022. "Foi emocionante pra caramba, tipo 'ok, agora eu pertenço'. Não sou brasileira, mas eu sinto que pertenço", disse a recente contratada da Globo em entrevista ao UOL.

Paolla vive no Brasil há mais de 20 anos. Na conversa, ela também comentou sobre a dificuldade pela qual passou para se naturalizar por aqui. "Todo o processo burocrático para você poder ser alguém nesse país é difícil", declarou.

A chef de cozinha chegou ao país em 2001, época em que o Acordo de Residência Mercosul ainda não existia. O acordo é uma versão descomplicada do visto de residência brasileira, prevendo que todo e qualquer cidadão de país vizinho possa estabelecer residência no Brasil, independentemente da situação migratória (regular ou irregular).

Porém, mesmo com a residência e o RG, Carosella garante que ainda não se sente definitivamente brasileira: "Talvez seria um pouco arrogante da minha parte."

Ela disse ainda que não pretende voltar à cidade de origem, Buenos Aires. "Fui para Buenos Aires (este ano) porque meu namorado estava super empolgado para conhecer lá, e eu tive uma experiência horrível, não quero voltar nunca mais", confessou.

"Senti a Argentina absolutamente desconectada de uma verdade, carente de uma raiz, o país que eu lembrava, ou talvez, nunca existiu, cheguei lá e me pareceu muito pequeno, e muito destruído. Não destruída a cidade, que é lindíssima, mas o ser argentino completamente desmantelado, sem uma identidade. E não me deu mais vontade de voltar, me deixou triste", contou ela sobre uma situação com um taxista inclinado à direita na política.

Paola falou também sobre o rumor de que irá apresentar o Mais Você a partir de 2024. "É impossível. Tenho uma teoria de que inventaram isso porque é tão revoltante que tenha uma argentina para substituir a Ana Maria Braga, que com certeza ia dar ibope", brincou.