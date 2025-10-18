Malu Galli se despede de 'tia Celina' e conta 'receio' no início de 'Vale Tudo'

A atriz Malu Galli, que deu vida à Celina em Vale Tudo, usou sua conta no Instagram neste sábado (18) para se despedir da personagem. Em uma postagem com duas fotos, a atriz escreveu um texto relembrando o momento em que recebeu o convite para a novela e agradeceu aos colegas de equipe.

Ela compartilha que, quando recebeu o convite, perguntou sobre qual personagem ela faria. Quando soube do desafio, teve "receio no começo" de "dar conta de ser essa mulher contemporânea e ao mesmo tempo muito acolhedora, a tia querida dos sobrinhos".

Abordagem de fãs

A atriz também lembrou das vezes em que foi abordada na rua por pessoas que queriam falar da novela, sendo cumprimentada "com intimidade".

"Me dá uma sensação maravilhosa de dever cumprido. E comprido! Rs Foram muitos meses de trabalho intenso, de muitas lágrimas, risos, tensões, conversas", afirmou.

Ao falar dos colegas de trabalho, a intérprete da irmã de Odete Roitman (Débora Bloch) agradeceu ao elenco, diretores e à autora Manuela Dias, além da TV Globo. "Que elenco estupendo de atores brilhantes e pessoas deliciosas. Que diretores queridos e parceiros no nosso dia a dia. Que equipe divertida e talentosa".