Jesuíta Barbosa revela que sonha com Cauã Reymond e surpreende o ator

O ator Jesuíta Barbosa foi um dos convidados do “Altas Horas”, apresentado por Serginho Groisman, exibido no sábado (24). Durante o programa, Cauã Reymond perguntou ao colega de trabalho se ele costumava sonhar com os ídolos.

O artista, que vive o cantor Ney Matogrosso no filme “Homem com H”, em cartaz nos cinemas, surpreendeu o protagonista de “Vale tudo” ao revelar que já sonhou com o colega.

“Já. Contigo, muitas vezes”, disse ele, arrancando risadas de Cauã. Após se abraçarem, Cauã relembrou que Jesuíta estreou a carreira na televisão com ele, na minissérie “Amores Roubados”.

"O Jesuíta estreou na TV comigo, fazendo 'Amores Roubados'. Esse talento todo aí! Olha a sorte que eu tive", disse.

Orgulho

Ainda durante o programa, Jesuíta falou sobre “Homem com H”, e disse ter orgulho de ter participado do longa-metragem, dirigido por Esmir Filho.

"O Esmir Filho realmente fez uma direção muito minuciosa, com muita gentileza, muita generosidade. Ele é um grande diretor, tenho orgulho de ter feito esse filme com ele. E muito orgulho de ser a história do Ney Matogrosso, que é esse grande artista que a gente tem e deve celebrar sempre".