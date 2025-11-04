Governo Federal usa Ariana Grande em campanha sobre o Enem

A cantora, compositora e atriz norte-americana Ariana Grande foi um dos assuntos mais comentados da internet brasileira nesta terça-feira (4). Após cancelar sua vinda ao Brasil para a turnê do filme Wicked II, fãs alimentaram as redes sociais com inúmeros memes, fazendo o assunto ser abordado até mesmo pelo Governo Federal.

Em campanha sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a página oficial do governo nas redes sociais brincou com ausência da artista: “Não faça que nem a Ariana!”.

“Domingo, dia 9/11, é a primeira etapa do Enem - seu momento de brilhar! É só comparecer com caneta preta (esferográfica e tubo transparente), identidade e cartão de confirmação impresso”, reforçou publicação.

No final da publicação, feita em vídeo, o Governo Federal citou outra vez o cancelamento da norte-americana: “Não faça que nem a Ariana, se organize antes, chegue com 1 hora de antecedência”.

REVOLTA DOS FÃS

Em primeiro comunicado no Instagram, Ariana explicou aos seus fãs o motivo do cancelamento:

"Minha equipe e eu tivemos que sair do nosso voo, pois eles tiveram que fazer a manutenção do avião devido a um problema de segurança e ele não vai decolar até as 11h da manhã de amanhã", escreveu.

A artista pediu desculpas pelo inconveniente e que a produtora Universal buscou alternativas, mas sem sucesso. Ariana divide o protagonismo do filme com Cynthia Erivo, que juntas, interpretam Glinda e Elphaba, respectivamente.

O filme é a parte II da obra lançada no ano passado, inspirada no musical da Broadway de 2003. No Brasil, Wicked: Parte II estará disponível nos cinemas de todo o país a partir do dia 20.

Nas redes sociais, os fãs que se programaram para acompanhar a première lamentaram o cancelamento da vinda de Ariana Grande ao Brasil. “Sem turnê, sem première, sem esperança, sem Brasil", disse um. “Deixando de ser arianator. Ariana Grande, você perdeu um fã”, escreveu outra.

No X (antigo Twitter) o termo "Ariana Grande" ficou entre os assuntos mais comentados do dia, acompanhado de memes, críticas e lamentações.

Enem 2025

As provas objetivas e a redação do Enem serão aplicadas nos próximos dias 9 e 16 de novembro, em quase todo o País, com exceção das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde os exames acontecerão em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30.

No primeiro dia, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. No segundo dia, os participantes farão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. São 45 questões por área.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado nos processos seletivos do Sisu, Prouni e Fies.