Globo Rural deste domingo (23) mostra como o é produzido o alho negro

O "Globo Rural" deste domingo (23) exibe uma reportagem sobre como é produzido o alho negro e traz a história de um fazendeiro que resolveu investir nessa cultura.

O programa também aborda o desafio para abastecer os mercados com frutas e hortaliças no Mato Grosso do Sul.

Veja também Zoeira Morre 'Mani', baixista da banda de rock Stone Roses Zoeira Veja cinco curiosidades sobre o concurso Miss Universo 2025 Zoeira Quem ganhou o Miss Universo 2025? Mexicana vence após polêmica

Que horas começa o Globo Rural hoje (23)?

O "Globo Rural" começa às 8h30, na TV Globo e no Globoplay, com término previsto para 10h05.