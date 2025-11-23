Diário do Nordeste
Globo Rural deste domingo (23) mostra como o é produzido o alho negro

O programa começa às 8h30, logo após o Auto Esporte.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Nélson Araújo e Helen Martins.
Legenda: O programa é apresentado por Nélson Araújo e Helen Martins.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O "Globo Rural" deste domingo (23) exibe uma reportagem sobre como é produzido o alho negro e traz a história de um fazendeiro que resolveu investir nessa cultura.

O programa também aborda o desafio para abastecer os mercados com frutas e hortaliças no Mato Grosso do Sul.

Que horas começa o Globo Rural hoje (23)?

O "Globo Rural" começa às 8h30, na TV Globo e no Globoplay, com término previsto para 10h05.

