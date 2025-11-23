Globo Rural deste domingo (23) mostra como o é produzido o alho negro
O programa começa às 8h30, logo após o Auto Esporte.
O "Globo Rural" deste domingo (23) exibe uma reportagem sobre como é produzido o alho negro e traz a história de um fazendeiro que resolveu investir nessa cultura.
O programa também aborda o desafio para abastecer os mercados com frutas e hortaliças no Mato Grosso do Sul.
