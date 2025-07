Globo muda abertura de ‘Vale Tudo’ em homenagem a Preta Gil

A TV Globo prestou mais uma homenagem à cantora Preta Gil, que faleceu no domingo (20), aos 50 anos, de câncer no intestino. Os telespectadores perceberam logo na abertura de "Vale Tudo" na noite desta segunda-feira (21), que a tradicional voz de Gal Costa, intérprete do tema original da novela de 1988, foi substituída pela de Preta, sua afilhada.

Preta Gil chegou a negociar com a emissora a interpretação da música para a nova versão da trama de Gilberto Braga, mas como os cuidados com o câncer não evoluíram no Brasil, a também atriz e apresentadora decidiu, em comum acordo, focar no tratamento e se mudar para os Estados Unidos.

O hit do cantor Cazuza (1958-1990), permaneceu na voz de Gal, mas ao finalizar a abertura outra surpresa: foi o rosto da filha de Gilberto Gil quem apareceu, emocionando a todos, momento que repercutiu na internet dada a delicadeza da troca.

Outra apresentação

Antes do lançamento do remake de Vale Tudo, em março passado, Preta Gil foi convidada para cantar o tema de abertura no Domingão com Huck, sendo essa a última apresentação dela na emissora.

Veja as reações na internet

