Não há previsão para repatriação do corpo de Preta Gil, informa equipe; velório será aberto, no RJ

Ainda não há previsão para repatriação do corpo da cantora Preta Gil ao Brasil. A informação foi compartilhada pela equipe da artista em seu Instagram oficial, na noite desta segunda-feira (21).

“Neste momento, ainda não há previsão para a repatriação do corpo ao Brasil. O velório será realizado na cidade do Rio de Janeiro, familiares, amigos e o público poderão prestar suas últimas homenagens”, informa trecho do comunicado.

A equipe afirmou ainda que, assim que houver definição sobre data, horário e local, tudo será divulgado no mesmo perfil na rede social.

A cantora faleceu neste domingo (20), aos 50 anos, devido a complicações em decorrência de um câncer. A artista estava nos Estados Unidos em busca de tratamentos alternativos. A morte foi confirmada pela assessoria da artista em postagem nas redes sociais.

Câncer desde 2023

O diagnóstico do câncer colorretal aconteceu em janeiro de 2023 e ela passou por remissão no final do mesmo ano. Contudo, em agosto do ano passado a doença voltou em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Em junho, a assessoria de Preta Gil havia informado que ela ainda ficaria mais dois meses nos Estados Unidos.

Ela estava hospedada em Nova York e chegou a receber visitas de diversos amigos e familiares, como Bela Gil, Cláudia Raia, Nicolas Prattes, Sabrina Sato, Ivete Sangalo e Carolina Dieckmann.