Francisco Gil retoma carreira musical após morte de Preta Gil

Pouco mais de um mês após a morte da mãe, Preta Gil, Francisco Gil está pronto para retornar aos palcos. O cantor, de 29 anos, conhecido como Fran, anunciou que fará apresentações em carreira solo e também voltará a se apresentar ao lado do grupo Gilsons, formado por ele, João Gil e José Gil.

Em suas redes sociais, o artista contou que as primeiras apresentações solo acontecem nos dias 4 e 5 de setembro, no Espaço 373, em Porto Alegre. “Eu ainda não tinha anunciado aqui, mas em setembro retorno aos palcos depois de um tempo longo. A primeira data já esgotou e abrimos uma extra. Voz e violão pela primeira vez em Porto Alegre. Estou feliz com isso”, escreveu.

O músico também compartilhou uma foto marcante de quando era criança, ao lado de suas duas grandes referências: a mãe, Preta Gil, e o avô, Gilberto Gil. O momento aconteceu no estúdio Palco, na Gávea, Zona Sul do Rio, espaço que foi tombado pela prefeitura e reconhecido como patrimônio imaterial do município.

Após os shows solo no Brasil, Francisco se reunirá com os familiares para a turnê “Pra Gente Acordar”, que levará os Gilsons a 18 cidades da Europa a partir de 11 de setembro. O grupo estreia em Londres e segue para cidades como Barcelona, Madrid, Berlim, Paris, Genebra, entre outras.