Banda Gilsons compartilha texto em agradecimento a Preta Gil: 'Parte viva da nossa história'

Os Gilsons dedicaram essa segunda-feira (11) a uma homenagem especial para Preta Gil, que morreu no último dia 20 de julho, aos 50 anos, vítima de câncer no intestino. O trio, formado por Francisco Gil, filho da cantora, José Gil, seu irmão, e João Gil, sobrinho, compartilhou nas redes sociais um texto emocionante sobre a ligação de Preta não apenas com eles, mas com a própria história do grupo.

“Não teria como seguir sem falar dela. Não teve um dia em que ela não estivesse presente nesse sonho. Desde o primeiro acorde, desde o nome da banda, desde o dia 1, Preta foi parte viva da nossa história. Nossa jornada musical carrega sua energia, seu olhar atento, sua fé na gente. Foi no dia 19 de abril de 2018 que ela nos batizou como Gilsons, abençoando esse caminho que agora seguimos com ainda mais força, amor e união”, escreveram.

O trio explicou ainda que o nome da banda, “Gilsons”, não se refere apenas ao legado musical de Gilberto Gil, mas também ao de Preta. “Gilsons vem de ‘filhos de Gil’, filhos de um legado. Filhos do legado de Seu Gilberto, sim, mas também da coragem, da generosidade e do amor que Preta nos ensinou. Somos também, com orgulho, filhos do legado da Preta".

Dona de sucessos como "Várias Queixas" e "Pra Gente Acordar", a banda ressaltou que Preta sempre foi uma incentivadora incansável. “Mãe, irmã, tia, amiga. Preta foi tudo isso e muito mais. Nossa fervorosa incentivadora. Seguiremos com ela em cada nota, em cada palco, em cada abraço que a música nos trouxer. Por ela, com ela, por tudo que ela acreditou".

Encerrando a homenagem, o grupo reforçou que vai honrar a memória da artista em todos os trabalhos futuros. “Mais do que nunca, seguiremos unidos, defendendo e honrando tudo o que ela construiu e acreditou. Seu legado é parte do que somos. Com amor, Os Gilsons".

Aniversário de Preta Gil

Na última sexta-feira (8), Francisco Gil se reuniu com familiares e amigos para celebrar a data em que Preta completaria 51 anos.

O encontro contou com a presença de nomes como Duh Marinho, Jude Paulla e Sandra Gadelha, mãe da artista, que se uniram para relembrar momentos e celebrar a vida da cantora.