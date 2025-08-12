Taylor Swift anuncia novo álbum durante participação em podcast do namorado

Os fãs de Taylor Swift têm mais um motivo para comemorar: a cantora anunciou o lançamento do 12º álbum da carreira, com o título “The Life of a Showgirl". A revelação aconteceu em um teaser da participação de Taylor no podcast “New Heights Show”, de Travis Kelce, namorado da artista.

Postado na madrugada desta terça-feira (12), o anúncio, claro, agitou a internet, e já conta com quase 4 milhões de curtidas. É o primeiro álbum de Taylor desde a turnê “The Eras Tour”, que teve um sucesso estrondoso mundo afora e passou pelo Brasil. O episódio do podcast com Taylor será lançado nesta quarta-feira (13).

No vídeo de poucos segundos, Taylor aparece mostrando uma case verde com as iniciais TS em laranja. De dentro, ela tira uma versão vinil do TS12 (como já era carinhosamente conhecido pelos fãs), mas desfoca a capa. Nas redes sociais, ela já atualizou a foto de perfil para a imagem desfocada com um cadeado.

Pré-venda de novo álbum

“The Life of a Showgirl" já está em pré-venda no site de Taylor. O álbum será lançado no próximo dia 13 de outubro nos formatos vinil, CD e cassete.

O disco que vem por aí promete marcar época na cronologia musical da artista: será o primeiro lançamento desde que ela se tornou proprietária de todo o seu catálogo de músicas, em maio deste ano.

O valor da compra do acervo não foi revelado, mas, o jornal inglês The Guardian informou que rumores imprecisos dão conta de que o projeto pode ter custado a loirinha entre US$ 600 milhões e US$ 1 bilhão.

Na postagem que revelou o nome do álbum, fãs brasileiros já mostraram toda a animação com o projeto. “Ainda nem lançou mas já queremos a tour no Brasil”, escreveu um deles. “O quê? Eu durmo e acordo com essa?”, brincou outra.