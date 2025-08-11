Thaeme diz ter sofrido seis abortos espontâneos e Patrícia Poeta revela uma perda gestacional

O "Encontro com Patrícia Poeta" desta segunda-feira (11) recebeu a dupla sertaneja Thaeme e Thiago. Durante a entrevista, Thaeme abriu o coração não apenas sobre a carreira musical, mas também sobre um capítulo doloroso de sua vida: a maternidade marcada por perdas gestacionais. Mãe de Liz, de seis anos, e Ivy, de três, a cantora revelou ter sofrido seis abortos espontâneos ao longo de sua trajetória.

No bate-papo, Patrícia Poeta também compartilhou sua própria vivência. “Eu já passei por um aborto e é um processo doloroso, né?”, disse a apresentadora. Ela destacou a importância de falar sobre o assunto: “A gente não falava muito disso. Eu, por exemplo, quando sofri lá atrás, não queria que ninguém soubesse. Achava que era uma coisa privada minha".

Thaeme explicou que suas perdas não foram consecutivas. Foram dois abortos antes de engravidar de Liz, outros dois antes da gestação de Ivy e mais dois depois do nascimento da caçula. Ao expor sua experiência, a cantora reforçou a importância de compartilhar histórias que possam acolher outras mulheres que passam pelo mesmo.