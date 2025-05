Patrícia Poeta passa por cirurgia para tratar sinusite crônica

Patrícia Poeta, de 48 anos, revelou que passou por uma cirurgia para tratar um quadro crônico de sinusite na madrugada deste sábado (24). A apresentadora já recebeu alta do Hospital São Luís, em São Paulo, e segue em recuperação em casa.

A jornalista falou sobre o procedimento por meio de seu perfil no Instagram. “Hoje (sábado, 24), de madrugada, passei por uma cirurgia que já estava programada para acontecer. Convivi muitos anos com uma sinusite crônica, cuja indicação era essa”, escreveu na legenda de uma foto mostrando sua pulseira de identificação na cama do hospital.

Volta ao Encontro

A apresentadora do Encontro confessou ainda que levou um tempo para se encorajar a passar pela cirurgia, mas destacou que já deve voltar ao comando do programa. “Graças à equipe médica que me acompanhou estou bem. Me recuperando agora para segunda-feira estar de volta ao batente. Beijo grande pra todos e bom fim de semana”, concluiu.

Nos comentários da publicação, familiares e amigos famosos desejaram melhoras à Patrícia. “Vou morar na sua casa nos próximos dias com o pretexto de que é pra ajudar. Deixa liberado na portaria”, brincou a irmã e também jornalista Paloma Poeta. "Saúde, querida", desejou a cantora Fafá de Belém. "Boa recuperação! Melhor cirurgia que fiz na minha vida", compartilhou o comediante Marco Luque.

Sinusite Crônica

A doença consiste em uma inflamação duradoura que acomete os seios da face, causando congestão nasal persistente, dor ou pressão na face, fadiga, mal-estar, e até febre. A cirurgia, como no caso de Patrícia Poeta, é indicada em casos graves ou com obstrução estrutural.