Patrícia Poeta sofre lesão no joelho em ensaio de escola de samba

A apresentadora Patrícia Poeta lesionou o joelho durante seu primeiro ensaio técnico na Sapucaí pela Grande Rio, no início do mês. A assessoria da artista explicou que a causa foi o excesso de esforço que a artista vem fazendo. No entanto, a jornalista segue a rotina de compromissos, sendo acompanhada por uma equipe especializada.

“Nada muda, a gente tá com acompanhamento da fisioterapeuta e do ortopedista, tá tudo perfeito, esse final de semana ela já fez, voltou para os ensaios dela, ela foi ao Rio só para fazer a aula, tudo continua igual, como ela mesmo falou”, explicou em nota a equipe de Patrícia, ao Gshow.

“Ela falou depois que você entra na avenida, você esquece tudo, então é isso, ela tá animadíssima e não vê a hora do grande dia, dia 23 a gente tá no Rio, tem ensaio técnico e ela tá bem animada, bem animada mesmo".

Tênis

Devido ao problema no joelho, Patrícia aderiu ao tênis durante a apresentação do “Encontro”. A assessoria da apresentadora, inclusive, disse que a mudança no visual fez sucesso.

Patrícia terá outros compromissos de Carnaval antes do desfile do dia 4 de março, como um baile e o último ensaio técnico da agremiação da Baixada Fluminense, que acontece neste domingo (23).