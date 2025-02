Incêndio atinge Estúdios Globo e destrói parte de cidade cenográfica de novela no RJ

Um incêndio atinge os Estúdios Globo, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (18), e destruiu parte da cidade cenográfica da próxima novela das sete, "Dona de Mim". O Gshow confirmou a informação e disse que não há feridos, pois não havia gravação no local no momento da ocorrência.

Legenda: Corpo de Bombeiros atua para combater as chamas na cidade cenográfica Foto: Reprodução/GloboNews

Combate ao fogo

As chamas são combatidas pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro com apoio da Brigada da Globo, segundo o Gshow. A GloboNews informou que guarnições dos bombeiros dos bairros de Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Penha foram acionados à ocorrência,

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro publicou um vídeo do incêndio em um galpão no Projac e alertou motoristas sobre a fumaça.

