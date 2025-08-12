Anel de diamantes de Georgina Rodríguez pode valer até 5 milhões de dólares

A influenciadora digital Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, movimentou as redes sociais nesta semana ao compartilhar a foto de um anel que teria sido dado a ela pelo jogador de futebol português.

O tamanho do diamante do anel chama atenção. Conforme especialistas, em entrevista ao Page Six Style, o preço do acessório pode variar entre 2 e 5 milhões de dólares, em torno de R$ 10,8 a 27,2 milhões.

Eles ainda estimam que a pedra central seja de cor D, absolutamente incolor, pesando mais de 30 quilates.

A legenda da publicação de Georgina também aumentou as suspeitas de um pedido de casamento: “Sim, eu quero. Nesta vida e em todas as minhas vidas”, escreveu a influenciadora.

Cristiano e Georgina estão juntos desde 2016, mas nunca oficializaram a união no papel. Ao longo desses anos, construíram uma família que inclui vários filhos: Bella Esmeralda, Alana Martina, Eva Maria e Mateo Ronaldo. O jogador também é pai de Cristiano Jr., fruto de um relacionamento anterior cuja identidade da mãe nunca foi revelada.