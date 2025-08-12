Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Anel de diamantes de Georgina Rodríguez pode valer até 5 milhões de dólares

A nova joia da influenciadora chama atenção pelo tamanho da pedra

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Tamanho do diamante dado a Georgina por Cristiano chamou atenção de quem acompanha o casal
Legenda: Tamanho do diamante dado a Georgina por Cristiano chamou atenção de quem acompanha o casal
Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, movimentou as redes sociais nesta semana ao compartilhar a foto de um anel que teria sido dado a ela pelo jogador de futebol português.

O tamanho do diamante do anel chama atenção. Conforme especialistas, em entrevista ao Page Six Style, o preço do acessório pode variar entre 2 e 5 milhões de dólares, em torno de R$ 10,8 a 27,2 milhões.

Eles ainda estimam que a pedra central seja de cor D, absolutamente incolor, pesando mais de 30 quilates.

A legenda da publicação de Georgina também aumentou as suspeitas de um pedido de casamento: “Sim, eu quero. Nesta vida e em todas as minhas vidas”, escreveu a influenciadora.

Veja também

teaser image
Zoeira

'Tá barato': dona de famoso bordão, Maria Berklian morre em SP aos 87 anos

teaser image
Zoeira

Taylor Swift divulga novo álbum durante participação em podcast do namorado

Cristiano e Georgina estão juntos desde 2016, mas nunca oficializaram a união no papel. Ao longo desses anos, construíram uma família que inclui vários filhos: Bella Esmeralda, Alana Martina, Eva Maria e Mateo Ronaldo. O jogador também é pai de Cristiano Jr., fruto de um relacionamento anterior cuja identidade da mãe nunca foi revelada.

Assuntos Relacionados
A banda Gilsons prestou homenagem à Preta Gil
Zoeira

Banda Gilsons compartilha texto em agradecimento a Preta Gil: 'Parte viva da nossa história'

Trio formado por Francisco, José e João Gil relembrou a importância da cantora para a criação e trajetória do grupo

Redação
Há 14 minutos
Tamanho do diamante dado a Georgina por Cristiano chamou atenção de quem acompanha o casal
Zoeira

Anel de diamantes de Georgina Rodríguez pode valer até 5 milhões de dólares

A nova joia da influenciadora chama atenção pelo tamanho da pedra

Redação
Há 1 hora
Foto de Maria Berklian morreu aos 87 anos
Zoeira

'Tá barato': dona de famoso bordão, Maria Berklian morre em SP aos 87 anos

A autoproclamada "Rainha do Brasil" virou ícone de bom humor e estilo

Redação
Há 2 horas
Yudi revelou que vai viajar com a esposa, o filho de 2 meses, a mãe, a irmã e o cunhado
Zoeira

Yudi Tamashiro anuncia saída do Brasil para evangelizar: 'Amor de Cristo'

O influenciador afirmou que vai para o Japão com toda a família em novembro

Redação
Há 2 horas
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Estela leva Anabela para Lauro analisar.

A. Seraphim
12 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Otávio se despede de Diná, mas diz que volta no fim de semana.

A. Seraphim
12 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Walter é interrogado por todos da Paladar.

A. Seraphim
12 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Marlon adverte Ryan sobre a violação de sua liberdade condicional.

A. Seraphim
12 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Xavier entra no quarto de Joyce falando alto e acorda Alice.

A. Seraphim
12 de Agosto de 2025
Foto de perfil do influenciador Hytalo Santos, investigado por suposta exploração de menores
Zoeira

Hytalo Santos oferecia celulares e pagava aluguel de familiares de menores, aponta MP

Ministério Público da Paraíba investiga se valores estavam relacionados à liberação dos jovens para emancipação

Redação
12 de Agosto de 2025
The Life of a Showgirl é o 12º disco de Taylor Swift
Zoeira

Taylor Swift divulga novo álbum durante participação em podcast do namorado

É o primeiro disco da cantora desde que ela se tornou proprietária de todo o seu catálogo musical

Redação
12 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025