Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Tá barato': dona de famoso bordão, Maria Berklian morre em SP aos 87 anos

A autoproclamada "Rainha do Brasil" virou ícone de bom humor e estilo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:27)
Zoeira
Foto de Maria Berklian morreu aos 87 anos
Legenda: Maria Berklian morreu aos 87 anos
Foto: Reprodução/Instagram

Maria Berklian, conhecida nas redes sociais como a “Rainha do Brasil” e dona do bordãotá barato”, morreu aos 87 anos na madrugada dessa segunda-feira (11), em São Paulo. Segundo o neto, Eduardo Berklian, que cuidava dos perfis da avó, a idosa sofreu um problema cardíaco

Maria viralizou ao visitar lojas de grifes

Com mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, Maria conquistou o público ao aparecer em vídeos visitando lojas de grifes como Chanel, Dolce & Gabbana e Balenciaga, além de concessionárias de carros de luxo.

Um dos registros mais famosos, com 23 milhões de visualizações, mostrou a idosa indo buscar uma Mercedes. Em outra gravação, ela brincou que levaria três bolsas de R$ 20 mil cada.

Idosa se autoproclamava 'Rainha do Brasil'

Apresentada nas redes como “prima de Dom Pedro I”, uma piada interna da família, Maria se autoproclamava “Rainha do Brasil” e fazia questão de manter o estilo elegante.

O apelido nasceu dentro de casa, contou Eduardo em entrevista ao g1 em 2022. “Sempre a chamamos de rainha porque ela era muito vaidosa e adorava joias. Comecei a gravar vídeos na pandemia, mostrando nossos passeios e compras, e tudo foi crescendo". 

Veja também

teaser image
Zoeira

Yudi Tamashiro anuncia saída do Brasil para evangelizar: 'Amor de Cristo'

teaser image
Zoeira

Hytalo Santos oferecia celulares e pagava aluguel de familiares de menores, aponta MP

Quem era Maria Berklian

Filha de imigrantes armênios que chegaram ao Brasil em 1920, Maria nasceu em São Paulo, onde construiu sua família. Viúva há 26 anos, vivia da renda de aluguéis de imóveis próprios.

A trajetória de sucesso começou cedo, quando trabalhou como costureira e feirante. Ao lado do marido, fundou uma rede de supermercados que prosperou e foi vendida há três décadas, garantindo conforto à família.

O bordão “tá barato” era, segundo o neto, uma marca registrada desde sempre. “Apesar de ser uma brincadeira, desde que me conheço por gente ela fala ‘tá barato’ para tudo. Isso acabou se tornando a identidade dela”, relembrou.

Fãs lamentaram a morte de Maria Berklian 

O sucesso inesperado nas redes sociais fez com que Maria passasse a ser reconhecida nas ruas, participasse de entrevistas e recebesse propostas de publicidade.

No perfil do Instagram da influenciadora, os seguidores lamentaram a morte e deixaram mensagens de carinho para Eduardo.

“Que Deus conforte o coração da família e que Ele a receba em seus braço”, escreveu uma pessoa. “Você foi um neto maravilhoso para ela. Sorte dela ter sua alegria! Vocês dois fizeram a celebração deste amor com humor. Inesquecível”, disse outra.

Foto de Maria Berklian morreu aos 87 anos
Zoeira

'Tá barato': dona de famoso bordão, Maria Berklian morre em SP aos 87 anos

A autoproclamada "Rainha do Brasil" virou ícone de bom humor e estilo

Redação
Há 32 minutos
Yudi revelou que vai viajar com a esposa, o filho de 2 meses, a mãe, a irmã e o cunhado
Zoeira

Yudi Tamashiro anuncia saída do Brasil para evangelizar: 'Amor de Cristo'

O influenciador afirmou que vai para o Japão com toda a família em novembro

Redação
Há 52 minutos
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Estela leva Anabela para Lauro analisar.

A. Seraphim
Há 1 hora
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Otávio se despede de Diná, mas diz que volta no fim de semana.

A. Seraphim
Há 1 hora
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Walter é interrogado por todos da Paladar.

A. Seraphim
Há 1 hora
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Marlon adverte Ryan sobre a violação de sua liberdade condicional.

A. Seraphim
Há 1 hora
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

Xavier entra no quarto de Joyce falando alto e acorda Alice.

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto de perfil do influenciador Hytalo Santos, investigado por suposta exploração de menores
Zoeira

Hytalo Santos oferecia celulares e pagava aluguel de familiares de menores, aponta MP

Ministério Público da Paraíba investiga se valores estavam relacionados à liberação dos jovens para emancipação

Redação
Há 1 hora
The Life of a Showgirl é o 12º disco de Taylor Swift
Zoeira

Taylor Swift divulga novo álbum durante participação em podcast do namorado

É o primeiro disco da cantora desde que ela se tornou proprietária de todo o seu catálogo musical

Redação
Há 2 horas
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (12/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Agosto de 2025