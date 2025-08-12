Maria Berklian, conhecida nas redes sociais como a “Rainha do Brasil” e dona do bordão “tá barato”, morreu aos 87 anos na madrugada dessa segunda-feira (11), em São Paulo. Segundo o neto, Eduardo Berklian, que cuidava dos perfis da avó, a idosa sofreu um problema cardíaco.

Maria viralizou ao visitar lojas de grifes

Com mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, Maria conquistou o público ao aparecer em vídeos visitando lojas de grifes como Chanel, Dolce & Gabbana e Balenciaga, além de concessionárias de carros de luxo.

Um dos registros mais famosos, com 23 milhões de visualizações, mostrou a idosa indo buscar uma Mercedes. Em outra gravação, ela brincou que levaria três bolsas de R$ 20 mil cada.

Idosa se autoproclamava 'Rainha do Brasil'

Apresentada nas redes como “prima de Dom Pedro I”, uma piada interna da família, Maria se autoproclamava “Rainha do Brasil” e fazia questão de manter o estilo elegante.

O apelido nasceu dentro de casa, contou Eduardo em entrevista ao g1 em 2022. “Sempre a chamamos de rainha porque ela era muito vaidosa e adorava joias. Comecei a gravar vídeos na pandemia, mostrando nossos passeios e compras, e tudo foi crescendo".

Quem era Maria Berklian

Filha de imigrantes armênios que chegaram ao Brasil em 1920, Maria nasceu em São Paulo, onde construiu sua família. Viúva há 26 anos, vivia da renda de aluguéis de imóveis próprios.

A trajetória de sucesso começou cedo, quando trabalhou como costureira e feirante. Ao lado do marido, fundou uma rede de supermercados que prosperou e foi vendida há três décadas, garantindo conforto à família.

O bordão “tá barato” era, segundo o neto, uma marca registrada desde sempre. “Apesar de ser uma brincadeira, desde que me conheço por gente ela fala ‘tá barato’ para tudo. Isso acabou se tornando a identidade dela”, relembrou.

Fãs lamentaram a morte de Maria Berklian

O sucesso inesperado nas redes sociais fez com que Maria passasse a ser reconhecida nas ruas, participasse de entrevistas e recebesse propostas de publicidade.

No perfil do Instagram da influenciadora, os seguidores lamentaram a morte e deixaram mensagens de carinho para Eduardo.

“Que Deus conforte o coração da família e que Ele a receba em seus braço”, escreveu uma pessoa. “Você foi um neto maravilhoso para ela. Sorte dela ter sua alegria! Vocês dois fizeram a celebração deste amor com humor. Inesquecível”, disse outra.