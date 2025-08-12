Yudi Tamashiro anuncia saída do Brasil para evangelizar: 'Amor de Cristo'

Yudi Tamashiro abriu o jogo sobre a decisão de deixar o Brasil com a família. Na noite desta segunda-feira (11), o apresentador revelou que a mudança foi baseada no intuito de exercer a fé e pregar o evangelho. Ele, a esposa, o filho Davi, de dois meses, a mãe, a irmã e o cunhado vão para o Japão.

"Bom, eu sempre soube que um dia eu gravaria esse vídeo, que um dia eu viveria isso daqui. O meu encontro com Cristo foi através da dor. Agora, é uma decisão através do amor. Um amor por um país, um amor pela cultura, um amor pelas pessoas, um amor pelo chamado", disse Yudi no vídeo publicado ao lado da esposa e da mãe.

O influenciador revelou que a família está indo começar do zero: "Estamos indo sem saber se tem trabalho, se tem grandes oportunidades, nós não sabemos de nada, mas nós sabemos que queremos servir as igrejas que estão no Japão, que nós queremos viver o evangelho puro e simples. Bate aquela ansiedade porque é tudo muito novo, é um país do outro lado do mundo, com pessoas que não falam a nossa língua, não vivem da mesma forma que a gente vive, mas que necessitam do amor de Cristo".

Viagem em novembro

O ex-apresentador do SBT contou também que a família vai vender bens antes da viagem, que deve ocorrer em novembro. “Essa casa que vocês estão vendo aqui, onde conquistei durante muitos anos, nós reformamos em família. Está à venda? Sim, está à venda. Nós vamos vender essa casa, vamos vender apartamento, vamos vender carro", revelou.

"Estamos queimando as carroças e indo sentindo ao nosso chamado. Livres de todo o medo, livres de pessoas, livres de fama, sucesso, não que isso não seja importante... mas nada disso nos prende a lugar, a pessoas, a trabalho. Nós somos livres para viver aquilo que o senhor nos prometeu", finalizou o apresentador, prometendo que seus 5,5 milhões de seguidores vão ficar por dentro de todo o passo a passo da nova fase da família.