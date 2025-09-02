Em novas mudanças, Natuza Nery assume lugar de César Tralli na GloboNews

Em mais uma série de mudanças promovidas no jornalismo da TV Globo, a direção da emissora informou nesta terça-feira (2) que a jornalista Natuza Nery será a nova apresentadora titular do Edição das 18, no lugar de César Tralli, que passa a integrar o Jornal Nacional.

Natuza, que já atua como comentarista política na GloboNews e apresenta a Central GloboNews, também comanda o podcast de sucesso O Assunto, o maior em seu segmento no Brasil e um dos três maiores do gênero na América Latina.

“Estou muito feliz com o novo desafio. O Edição das 18 é a minha casa já tem algum tempo e me sinto honrada por poder representar uma equipe brilhante e apaixonada por jornalismo”, afirmou a jornalista.

Entre as novidades anunciadas para o canal de notícias, a partir de segunda-feira (8), Rafael Colombo assume o Conexão GloboNews ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim. Ele irá ancorar o telejornal direto de São Paulo, no lugar de Daniela Lima.

“Me juntar ao time formado por duas referências do jornalismo, Leilane e Camila, só aumenta a minha responsabilidade. É um orgulho enorme chegar ao maior canal de notícias do país”, declarou Rafael sobre o novo desafio.

Com ampla experiência em coberturas ao vivo, Rafael tem passagens pela Rádio CBN, Band, BandNews, Estúdios Flow, Jovem Pan e CNN Brasil.

Anteriormente apresentado por César Tralli, que acumulava também o comando do Jornal Hoje, o Edição das 18 abre a noite da GloboNews com ampla cobertura e análise dos principais acontecimentos do dia, no Brasil e no mundo, contando com a participação de comentaristas e repórteres em diversas cidades do país.

Já o Conexão GloboNews é transmitido de três capitais — Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo — e tem como foco as notícias ao vivo, análises, prestação de serviço e interatividade com comentaristas e correspondentes.

Nova comentarista

O time de comentaristas da GloboNews também ganha reforço com a chegada de Malu Gaspar. Referência em coberturas de política e economia, ela passa a integrar o grupo de analistas fixos do canal.

“Entrar para o time fixo de comentaristas da GloboNews é, ao mesmo tempo, uma alegria e um desafio”, disse a jornalista. Colunista do jornal O Globo, Malu tem passagens pela Folha de S.Paulo, revistas Veja, Exame e Piauí, onde integrou o podcast Foro de Teresina entre 2018 e 2021.

É autora dos livros Tudo ou Nada: Eike Batista e a Verdadeira História do Grupo X e A Organização: A Odebrecht e o Esquema de Corrupção que Chocou o Mundo, considerado um marco do jornalismo investigativo no Brasil.