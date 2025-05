Em homenagem na Alece, Renata e Eva enaltecem Fortaleza e o papel social da Edisca

Foram homenageadas nesta segunda-feira (26), na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), as bailarinas Renata Saldanha e Eva Pacheco, além da Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca). A solenidade atendeu a um pedido dos deputados Marcos Sobreira (PSB) e Juliana Lucena (PT), com subscrição de Jô Farias (PT).

Fundada em 1991 em Fortaleza, a Edisca foi idealizada pela coreógrafa e empreendedora social Dora Andrade, e é uma organização educacional sem fins lucrativos que utiliza a dança como ferramenta de transformação social para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

A instituição também criou programas de arte, reforço escolar, psicologia, saúde preventiva e inclusão, e para prestar homenagem a essa atuação,

'Paixão de ser cearense e fortalezense'

Frutos do trabalho da Edisca, Renata Saldanha e Eva Pacheco também foram homenageadas. Ambas participaram da última edição do reality Big Brother Brasil, da Rede Globo, onde Renata se tornou a primeira cearense campeã do programa.

“É uma paixão que eu tenho muito, que é a de ser cearense e fortalezense, e mais ainda a de ter vindo de um projeto social que desenvolveu além da arte em mim. Então a voz que eu puder dar para esse projeto, que foi tão importante para minha vida, eu sempre darei”, disse Renata ao receber a comenda.

Eva Pacheco destacou o papel da Edisca, que diz ter sido sua "casa por mais de 15 anos". "Eu falo, com toda certeza, que aprendi muito mais do que passos de dança. Ela me transformou como mulher, dentro da minha história, com senso de responsabilidade. Tô muito feliz que a gente possa ter levado em nível nacional o nome da nossa escola”, disse ela.

A fundadora da Edisca, Dora Andrade, anunciou na solenidade que Renata e Eva serão embaixadoras da instituição. “Nós vamos fazer duas campanhas: uma de arrecadação de fundos, doação e apadrinhamento e também uma para o nosso primeiro negócio social, que é o bazar e brechó”.

Legenda: Renata Saldanha, Eva Pacheco e Dora Andrade recebem homenagem na Assembleia Legislativa do Ceará. Foto: Divulgação / Rebeca Araújo

“Eu conheço essas meninas desde crianças. São meninas extremamente fortes, éticas, honradas, que sempre me encheram de orgulho. O mérito, eu sinto, é inteiramente de vocês”

Um dos autores do requerimento, o deputado Marcos Sobreira (PSB), parabenizou as dançarinas por levarem o nome do Ceará para o Brasil e o mundo. “Queremos parabenizá-las pelo destaque que vocês deram ao nosso Estado, pelo orgulho que vocês mostraram de serem cearenses”, e exaltou o trabalho da fundadora Dora Andrade.

Legenda: Solenidade ocorreu no Plenário 13 de Maio, na ALECE. Foto: Divulgação / Rebeca Araújo

Já a deputada Juliana Lucena (PT), que colaborou com o requerimento, disse que a Edisca leva “dignidade, oportunidade e esperança a centenas de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade”.

Juliana também reforçou o papel de Renata e Eva nesse sentido, pois segundo a parlamentar, elas “foram símbolos, vocês foram vozes que ecoaram para milhões de brasileiros a potência da mulher nordestina e mulher cearense”.