Conheça 7 coberturas marcantes da carreira de César Tralli

O apresentador César Tralli vai assumir a bancada do Jornal Nacional, ao lado de Renata Vasconcelos, a partir de segunda-feira (3). Para essa estreia, o jornalista precisou deixar o Jornal Hoje, assim como a Edição das 18h na GloboNews.

Enquanto o Jornal Hoje passará a ser comandado por Roberto Kovalick, o Edição das 18h vai ficar sob responsabilidade de Natuza Nery.

Na última sexta-feira (31), William Bonner se despediu do Jornal Nacional. Ele assumirá o Globo Repórter a partir de 2026.

Confira 7 coberturas marcantes de César Tralli

Caso Von Richthofen;

Assassinato de Yitzhak Rabin;

A menina que chorava cristais;

Caso Eloá;

Morte da Princesa Diana;

Morte do Papa Francisco;

Mundial de Clubes do Corinthians.

Caso Von Richthofen

Tralli participou da cobertura do caso Von Richtofen, com o assassinado de Manfred e Marísia pela filha Suzane. O crime ocorreu em 31 de outubro de 2002, há 23 anos.

Em novembro daquele ano, após a prisão dos suspeitos, Tralli fez uma matéria para o Jornal Nacional com imagens inéditas de dentro da casa da família.

Assassinato de Yitzhak Rabin

Em novembro de 1995, Tralli acompanhou o caso do assassinato de Yitzhak Rabin, primeiro-ministro. O político levou dois tiros nas costas, após participar de uma manifestação em Tel Aviv.

Apesar de ser levado ao hospital, o político não resistiu aos ferimentos. Tralli produziu matérias para o Jornal Nacional e para o "Fantástico", acompanhando os impactos daquela morte para o Oriente Médio.

Veja também Zoeira Os bastidores da transição: como a Globo planejou a saída de William Bonner Zoeira Veja imagens marcantes de William Bonner no Jornal Nacional

A menina que chorava cristais

Em 1996, Tralli viajou ao Líbano para contar a história da menina que chorava cristais. O caso intrigava médicos do Oriente Médio. No vilarejo em que Hasna morava, filmou a garota chorando.

No entanto, dias depois, após grande repercussão mundial do caso, os médicos descobriram que era uma farsa. O pai da menina supostamente ajudava a jovem a colocar vidro em seus canais lacrimais. Tralli revelou os detalhes em reportagem ao "Fantástico".

Caso Eloá

Em outubro de 2008, Eloá Pimentel foi mantida refém pelo jovem Lindemberg Alves, ao lado da amiga Nayara, durante 100 horas. O caso resultou na morte de Eloá, sendo uma das coberturas mais marcantes do jornalismo brasileiro.

Tralli revelou, em reportagem exibida no dia 21 de outubro do mesmo ano, que os disparos do sequestrador ocorreram apenas após a invasão da Polícia Militar de São Paulo.

Morte da Princesa Diana

A morte da Princesa Diana chocou o mundo. Com uma mobilização mundial, todos os grandes veículos do mundo foram à Paris acompanhar de perto os detalhes do acidente que resultou no óbito de Diana.

Em 1997, Tralli foi o correspondente da Globo enviado para cobrir as repercussões dessa morte.

Morte do papa Francisco

Em abril desde ano, morreu papa Francisco. Apesar de estar no comando do Jornal Hoje, Tralli viajou para o Vaticano, a fim de acompanhar de perto da cobertura da morte do pontífice.

Além disso, também esteve presente durante o Conclave, até o anúncio do novo papa.

Mundial de Clubes do Corinthians

Em 2012, na apresentação do SPTV 1ª Edição, Tralli acompanhou o time do Corinthians para a cobertura da final do Mundial de Clubes. O jogo ocorreu no Japão, com a vitória do time paulista.

Durante o evento, realizou entradas ao vivo, além de produzir matérias especiais sobre os jogos e a torcida.