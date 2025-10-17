Cearenses viralizam com bolo de chocolate e chegam a vender 250 unidades em uma semana

A história da Tiz Cake, uma cake shop que vem adoçando Fortaleza, começa com um apelido de infância e um amor antigo pela confeitaria. Fundada em janeiro de 2025 pelas irmãs gêmeas Beatriz e Bruna Menezes, a marca nasceu de um simples plano de férias e, em poucos meses, virou um fenômeno nas redes sociais (e fora delas).

Com apenas um sabor de bolo, o clássico chocolate com canela e cobertura de brigadeiro, a Tiz Cake já chegou à impressionante marca de 250 bolos vendidos em uma semana.

Beatriz, estudante de Medicina, conta que o nome veio do próprio apelido: “Tiz é meu apelido de infância e acabou virando o nome da marca. Sempre amei testar receitas, e esse bolo de chocolate com canela era obrigatório nas festas da família e na casa de amigos".

Durante as férias da faculdade, no fim de 2024, ela decidiu aceitar encomendas, e a irmã gêmea, Bruna, estudante de Direito, enxergou o potencial do negócio.

“Assim que a Tiz contou que venderia os bolos, pensei em criar um Instagram, porque acreditava no produto e sabia que ele merecia uma identidade visual”, explica Bruna, que também atua como influenciadora digital e é responsável pela comunicação da Tiz Cake.

Legenda: Irmãs gêmeas criaram empresa de bolo que viralizou. Foto: Divulgação.

Sucesso em números

O sucesso veio rapidamente. No Carnaval de 2025, a marca atingiu 100 bolos vendidos em uma semana, número que logo se multiplicou. Com vídeos virais no TikTok, a receita conquistou uma legião de fãs.

“O mais divertido é que nunca chamamos nosso produto de 'bolo viralizado', mas adoramos ver pessoas reais postando no TikTok e dizendo que provaram 'o bolo viralizado de Fortaleza'. É surreal e maravilhoso!”, comenta Beatriz.

A receita, que equilibra o sabor nostálgico do brigadeiro caseiro com o toque aromático da canela, tornou-se a assinatura da Tiz Cake. “Muitos perguntam por que temos só um sabor, e a resposta é simples: é a receita em que confio, que sei fazer bem e que foi criada com muito amor. Tudo na Tiz Cake é intencional”, explica Beatriz.

Legenda: Bolo de chocolate é criação das irmãs. Foto: Divulgação.

O crescimento levou as irmãs a abrirem um ponto físico, com cozinha própria e espaço de retirada. “O espaço é aconchegante, tem cara de casa e reflete nossa identidade. Ainda não divulgamos oficialmente porque o local está em reforma, mas os clientes que fazem encomendas retiram por lá”, conta Bruna.

A parceria com a cafeteria Lugar de Café, dentro da livraria Leitura do Shopping RioMar, ampliou ainda mais o alcance. “Deu super certo! Desde o primeiro dia, as Tiz Slices esgotam em poucas horas. Teve um dia em que vendemos uma fatia por minuto, 60 em uma hora! E isso faz todo o sentido: unimos o sabor nostálgico do nosso bolo de chocolate a um bom café, cultura e livros, exatamente a persona da Tiz Cake”, comemora Bruna.

Na confeitaria das irmãs, um bolo de 8 fatias custa R$ 45. O de 15 fatias, sai por R$ 65.

Marca familiar

Mais do que uma confeitaria, a Tiz Cake se tornou uma marca familiar. A mãe das gêmeas, Débora, lidera o atendimento e o operacional; a tia Aline, o financeiro. “Levamos todos os detalhes muito a sério, porque acreditamos que cada um deles faz a Tiz Cake dar certo”, reforça Beatriz.

Bruna resume o espírito da marca: “A Tiz Cake nasceu leve, entre risadas na sala da nossa avó, e hoje é um projeto que nos desafia e inspira todos os dias".

Com apenas dez meses de existência, a Tiz Cake é a prova de que autenticidade, propósito e uma boa história podem transformar um simples bolo de chocolate em um verdadeiro fenômeno. E, como dizem as próprias irmãs, “a melhor propaganda ainda é o boca a boca de quem prova e se apaixona pela Tiz Cake".