'Caldeirão com Mion' destaca campanha ‘Criança Esperança’ neste sábado (25)

O "Caldeirão com Mion" irá prestar homenagem à iniciativa Criança Esperança neste sábado (25). O programa ainda terá sertanejo e pagode com Zezé Di Camargo e Alexandre Pires.

Já na abertura, o programa vai trazer o Caldeirão de Bons Exemplos destacando o Criança Esperança. A homenagem é para celebrar 40 anos de parceria entre Globo e Unesco no apoio a projetos que promovem o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

O Sobe o Som - um dos quadros mais populares do "Caldeirão" - terá as recém-saídas de "Vale Tudo" Belize Pombal e Cacá Ottoni para enfrentar os atores Danielle Winits e Eri Johnson.

Legenda: Danielle Winits e Eri Johnson, disputaram o quadro Sobe o Som contra atrizes de Vale-Tudo. Foto: Divulgação/Globo

O quadro coloca as duplas de artistas para competirem entre si. Neste sábado, os atores irão vestir a camisa do Criança Esperança para tentar acertar as canções por trás das dicas de Lucio Mauro Filho e dos acordes da banda.

Ao final, os cantores Zezé Di Camargo e Alexandre Pires irão unir o sertanejo e o pagode, animando a plateia com sucessos que marcaram gerações.

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion'?

O programa vai ao ar a partir das 16h15, na programação da TV Globo.