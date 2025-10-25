'Caldeirão com Mion' destaca campanha ‘Criança Esperança’ neste sábado (25)
O programa conta com a presença de Zezé di Camargo e Alexandre Pires.
O "Caldeirão com Mion" irá prestar homenagem à iniciativa Criança Esperança neste sábado (25). O programa ainda terá sertanejo e pagode com Zezé Di Camargo e Alexandre Pires.
Veja também
Já na abertura, o programa vai trazer o Caldeirão de Bons Exemplos destacando o Criança Esperança. A homenagem é para celebrar 40 anos de parceria entre Globo e Unesco no apoio a projetos que promovem o desenvolvimento de crianças e adolescentes.
O Sobe o Som - um dos quadros mais populares do "Caldeirão" - terá as recém-saídas de "Vale Tudo" Belize Pombal e Cacá Ottoni para enfrentar os atores Danielle Winits e Eri Johnson.
O quadro coloca as duplas de artistas para competirem entre si. Neste sábado, os atores irão vestir a camisa do Criança Esperança para tentar acertar as canções por trás das dicas de Lucio Mauro Filho e dos acordes da banda.
Ao final, os cantores Zezé Di Camargo e Alexandre Pires irão unir o sertanejo e o pagode, animando a plateia com sucessos que marcaram gerações.
Que horas começa o 'Caldeirão com Mion'?
O programa vai ao ar a partir das 16h15, na programação da TV Globo.